В Бурятии участником спартакиады стала 88-летняя пенсионерка

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В Мухоршибирском районе завершилась очередная спартакиада пенсионеров



Х спартакиада пенсионеров прошла в Мухоршибирском районе Бурятии. В этом году спартакиада была посвящена 95-летию образования района. Среди 16 команд сельских поселений района развернулась нешуточная борьба в состязаниях по всем видам спорта. До последнего момента сохранялась интрига в распределении общекомандных призовых мест.



Пенсионеры Хошун-Узурского поселения в последнем виде спортивных состязаний – «перетягивании каната» сумели занять третье место, что и позволило им стать чемпионами спартакиады, набрав 25 очков. Всего на одно очко меньше набрали сразу две команды: пенсионеры Цолгинского и сборная команда Тугнуйского и Бомского поселений. За счёт большего количества первых и вторых мест по итогам всех видов спорта, второе место заняли пенсионеры Цолгинского поселения.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, по шести видам спорта: волейбол, дартс, шашки, шахматы, настольный теннис и перетягивание каната – призовые места распределились следующим образом:



Волейбол

I место – Сельское поселение «Мухоршибирское»;

II место – Сельское поселение «Хошун-Узуркое»;

III место – Сельское поселение «Саган-Нурское».



Перетягивание каната

I место – Сельское поселение «Саган-Нурское»;

II место – Сельское поселение «Тугнуйское», «Бомское»;

III место – Сельское поселение «Хошун-Узурское».



Настольный теннис

Мужчины:

I место – Цыбиков Валерий, сельское поселение «Хошун-Узурское»;

II место – Мисайлов Владимир, сельское поселение «Саган-Нурское»;

III место – Новокрещенных Дмитрий, сельское поселение «Мухоршибирское».



Женщины:

I место – Дарамбазар Баирма, сельское поселение «Цолгинское»;

II место – Дугарова Екатерина, сельское поселение «Калиновское»;

III место – Иванова Елена, сельское поселение «Харашибирское».



Дартс

Мужчины:

I место – Михалёв Николай, сельское поселение «Барское»;

II место – Чулков Александр, сельское поселение «Харашибирское»;

III место – Гомбоев Юрий, сельское поселение «Цолгинское».



Женщины:

I место – Филатова Наталья, сельское поселение «Новозаганское»;

II место – Павлуцкая Федосья, сельское поселение «Шаралдайское»;

III место – Иванова Надежда, сельское поселение «Хонхолойское».



Шахматы

Мужчины:

I место – Дамбаев Виктор, сельское поселение «Хошун-Узурское»;

II место – Жамьянов Зоригто, сельское поселение «Тугнуйское-Бомское»;

III место – Содномов Баир, сельское поселение «Цолгинское».



Женщины:

I место – Ручевская Надежда, сельское поселение «Саган-Нурское»;

II место - Дарамбазар Баирма, сельское поселение «Цолгинское»;

III место - Дугарова Екатерина, сельское поселение «Калиновское».



Шашки

Мужчины:

I место – Санжиев Баир, сельское поселение «Тугнуйское-Бомское»;

II место - Дамбаев Виктор, сельское поселение «Хошун-Узурское»;

III место – Гомбоев Данзан, сельское поселение «Калиновское».



Женщины:

I место – Дагбаева Цырендулма, сельское поселение «Хошун-Узурское»;

II место – Гомбоева Галина, сельское поселение «Калиновское»;

III место – Гончикова Людмила, сельское поселение «Тугнуйское-Бомское».



Участником спартакиады пенсионеров стала 88-летняя жительница района.



- По традиции специалистами отдела социальной защиты населения подготовлен и вручён приз в номинации «Самый старейший участник». Ею стала представитель команды муниципального образования «Мухоршибирское» Нина Ивановна Червинская, которой 88 лет! - рассказала начальник районного отдела соцзащиты Тамара Лаптева.



По словам самой Нины Ивановны, она давно и серьёзно увлекается шахматами, поэтому и не спартакиаде отстаивала честь команды в этом виде спорта.



- Я - большой любитель спорта, и стараюсь участвовать в каждой спартакиаде. Здесь собрались спортсмены-любители старшего возраста, которые подают хороший пример молодёжи. Мы - за активное долголетие! - уверенно заявила Нина Ивановна.



По информации пресс-служба минсоцзащиты РБ, Нина Ивановна была и по сей день остаётся активным пропагандистом новых творческих идей учителей района. Она является заслуженным учителем школы Бурятской АССР и продолжает работать методистом в управлении образования, передаёт свой богатый педагогический опыт молодым учителям.

