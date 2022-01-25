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В Бурятии сохранится морозная погода

В Бурятии сохранится морозная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ночами холодает до -42 градусов

До конца рабочей недели в Бурятии сохранится морозная погода. Ночные температуры достигнут -42 градусов. Днём заметно теплее – до -19, а местами почти весенние температуры – всего -8, -13 градусов.

По данным Бурятского гидрометцентра, завтра, 26 января, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный слабый. Температура ночью -25,-30, местами -35,-40, по южному Прибайкалью -16,-21, днём -14,-19, местами по южной половине республики -8,-13, по крайнему северу -22,-27.

В четверг и пятницу, 27-28 января, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный слабый. Температура ночью -27,-32, местами -37,-42, по Прибайкалью при облачности -20,-25, днём -16,-21, местами -9,-14, по крайнему северу -23,-28.
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