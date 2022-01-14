 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 января

13 января

Популярное

Бывший бурятский сумоист стал последователем Довганя

Бывший бурятский сумоист стал последователем Довганя
Общество,  Фото:страница Анатолия Михаханова
Анатолий Михаханов учит улыбаться

Анатолий Михаханов из Заиграевского района Бурятии прославился тем, что стал сумоистом в стране Восходящего солнца. Завершив свою карьеру в японской борьбе, он вернулся на родину. Сейчас Михаханов проводит курсы по системе интеллектуальных онлайн-тренировок, которая разработана известным предпринимателем, автором бестселлеров (18+), кандидатом экономических наук Владимиром Довганем. Автор уверяет, что упражнения по этой системе «развивают ум, креативное и дивергентное мышление, ораторское мастерство и гениальность».

- Теперь интеллект-тренеры – это самые улыбчивые и счастливые люди на Земле! Пройдите онлайн интеллект-тренировку и вы забудете, что такое депрессия, раз и навсегда! - призывает в соцсети Анатолий.

Несомненно, Михаханов является самой позитивной личностью истеблишмента Бурятии. Его можно увидеть на различных акциях, он активно присутствует в соцсетях, снимается в кино, пропагандирует здоровый образ жизни.

Сегодня он заявляет, что новая профессия интеллект-тренер – это самая идеальная профессия на земле.  
сумо Михаханов

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В этом году в Байкал выпустят 450 млн личинок омуля
В этом году в Байкал выпустят 450 млн личинок омуля
Общество, 14.01.2022
В прошлом году был поставлен рекорд
Ангарчанин отсудил 300 тысяч у хозяина покусавшей его собаки
Ангарчанин отсудил 300 тысяч у хозяина покусавшей его собаки
Общество, 14.01.2022
Мужчина после нападения собаки испытывает постоянное нервное напряжение
В улан-удэнской колонии состоялось таинство исповеди
В улан-удэнской колонии состоялось таинство исповеди
Общество, 14.01.2022
С осуждёнными встретился отец Антоний
В пригородном районе Бурятии отменили крещенские купели
В пригородном районе Бурятии отменили крещенские купели
Общество, 14.01.2022
Перед Крещением специалисты нашли болезнетворные бактерии
В Бурятии на выходных ударят суровые морозы
В Бурятии на выходных ударят суровые морозы
Общество, 14.01.2022
Морозы усилятся до -44 градусов
В Бурятии завершено строительство девяти домов-долгостроев
В Бурятии завершено строительство девяти домов-долгостроев
Общество, 14.01.2022
Более 210 дольщиков смогут получить долгожданное жильё
В Бурятии детей знакомят со спортивным туризмом
В Бурятии детей знакомят со спортивным туризмом
Общество, 14.01.2022
Специалисты отмечают, что туризм даёт разностороннее развитие
Проект улан-удэнцев выиграл президентский грант
Проект улан-удэнцев выиграл президентский грант
Общество, 14.01.2022
Поддержку получил общественный проект «Старый город»
Жители Иволгинского района Бурятии жалуются на перебои со светом
Жители Иволгинского района Бурятии жалуются на перебои со светом
Общество, 14.01.2022
По сравнению с горожанами о проблеме иволгинцев говорят меньше
В трёх посёлках Улан-Удэ за день отловили 11 собак
В трёх посёлках Улан-Удэ за день отловили 11 собак
Общество, 14.01.2022
Сотрудники обошли более 400 дворов
Сова Соня из Этнозоосада в Улан-Удэ отмечает «птичий» праздник
Сова Соня из Этнозоосада в Улан-Удэ отмечает «птичий» праздник
Общество, 14.01.2022
В музее рассказали об одном из своих питомцев
В России пояснили, почему не снизят пенсионный возраст
В России пояснили, почему не снизят пенсионный возраст
Общество, 14.01.2022
Депутат Госдумы объяснила необходимость повышения пенсионного возраста
Шестилетняя улан-удэнка стала самым юным обладателем золотого знака ГТО
Шестилетняя улан-удэнка стала самым юным обладателем золотого знака ГТО
Общество, 14.01.2022
Юная спортсменка занимается спортивной гимнастикой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^