Бывший бурятский сумоист стал последователем Довганя

Общество, Фото: страница Анатолия Михаханова

Анатолий Михаханов учит улыбаться



Анатолий Михаханов из Заиграевского района Бурятии прославился тем, что стал сумоистом в стране Восходящего солнца. Завершив свою карьеру в японской борьбе, он вернулся на родину. Сейчас Михаханов проводит курсы по системе интеллектуальных онлайн-тренировок, которая разработана известным предпринимателем, автором бестселлеров (18+), кандидатом экономических наук Владимиром Довганем. Автор уверяет, что упражнения по этой системе «развивают ум, креативное и дивергентное мышление, ораторское мастерство и гениальность».



- Теперь интеллект-тренеры – это самые улыбчивые и счастливые люди на Земле! Пройдите онлайн интеллект-тренировку и вы забудете, что такое депрессия, раз и навсегда! - призывает в соцсети Анатолий.



Несомненно, Михаханов является самой позитивной личностью истеблишмента Бурятии. Его можно увидеть на различных акциях, он активно присутствует в соцсетях, снимается в кино, пропагандирует здоровый образ жизни.



Сегодня он заявляет, что новая профессия интеллект-тренер – это самая идеальная профессия на земле.

