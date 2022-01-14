Анатолий Михаханов учит улыбаться
Анатолий Михаханов из Заиграевского района Бурятии прославился тем, что стал сумоистом в стране Восходящего солнца. Завершив свою карьеру в японской борьбе, он вернулся на родину. Сейчас Михаханов проводит курсы по системе интеллектуальных онлайн-тренировок, которая разработана известным предпринимателем, автором бестселлеров (18+), кандидатом экономических наук Владимиром Довганем. Автор уверяет, что упражнения по этой системе «развивают ум, креативное и дивергентное мышление, ораторское мастерство и гениальность».
- Теперь интеллект-тренеры – это самые улыбчивые и счастливые люди на Земле! Пройдите онлайн интеллект-тренировку и вы забудете, что такое депрессия, раз и навсегда! - призывает в соцсети Анатолий.
Несомненно, Михаханов является самой позитивной личностью истеблишмента Бурятии. Его можно увидеть на различных акциях, он активно присутствует в соцсетях, снимается в кино, пропагандирует здоровый образ жизни.
Сегодня он заявляет, что новая профессия интеллект-тренер – это самая идеальная профессия на земле.
Бывший бурятский сумоист стал последователем Довганя
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В прошлом году был поставлен рекорд
Мужчина после нападения собаки испытывает постоянное нервное напряжение
С осуждёнными встретился отец Антоний
Перед Крещением специалисты нашли болезнетворные бактерии
Морозы усилятся до -44 градусов
Более 210 дольщиков смогут получить долгожданное жильё
Специалисты отмечают, что туризм даёт разностороннее развитие
Поддержку получил общественный проект «Старый город»
По сравнению с горожанами о проблеме иволгинцев говорят меньше
Сотрудники обошли более 400 дворов
В музее рассказали об одном из своих питомцев
Уже прошло первое выездное занятие
Депутат Госдумы объяснила необходимость повышения пенсионного возраста
Юная спортсменка занимается спортивной гимнастикой
Турнир собрал в том числе олимпийских призёров