 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 декабря

14 декабря

Популярное

В Бурятии определили лучшие оркестры и ансамбли

В Бурятии определили лучшие оркестры и ансамбли
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В конкурсе приняли участие коллективы, играющие на народных инструментах

В Бурятии в дистанционном формате состоялся республиканский конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов «Байгалай аялганууд» – «Мелодии Байкала». В мероприятии приняли участие 28 оркестров и ансамблей бурятских и русских народных инструментов детских школ искусств республики.

В конкурсной программе коллективов звучали обработки, инструментовки, аранжировки народной музыки для разных составов оркестра или ансамбля народных инструментов; произведения малых форм; произведения композиторов Бурятии; произведения для солистов в сопровождении оркестра или ансамбля.

Как сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского, по результатам конкурса дипломантами и лауреатами стали следующие коллективы.

Номинация «Бурятские народные инструменты»

Категория «Ансамбли малых форм»
Диплом I степени и звание лауреата
Ансамбль «Янжин», МАУ ДО «ДШИ №5» г. Улан-Удэ, рук. Чимитова Элина Чойжамсоевна.
Диплом II степени и звание лауреата
1. Ансамбль ятагистов «Хараасгай», МАУ ДО «ДШИ №4» г. Улан-Удэ, рук. Янжимаева Долгорма Баировна;
2. Образцовый ансамбль бурятских народных инструментов, Алтайский филиал МАУ ДО «Кяхтинская ДШИ», рук. Рампилова Евгения Дашинимаевна.
Диплом III степени и звание лауреата
1. Ансамбль чанзистов, МАУ ДО «ДШИ №3» г. Улан-Удэ, рук. Леонова Аэлита Ильинична;
2. Три иочинистов, МАУ ДО «ДШИ №1 им. Л. Линховоина» г. Улан-Удэ, рук. Балданова Дарима Солбоновна.
Диплом IV степени и звание дипломанта
Ансамбль «Уринтуяа», Новоселенгинский филиал МАУ ДО «Гусиноозерская ДШИ им. Н.Б. Дамиранова», рук. Джабаева Арюна Жалсараевна
Диплом V степени и звание дипломанта
1. Ансамбль «ERDENI», Детская школа искусств им. Б. Ямпилова при ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского», рук. Намдыкова В.Ж.;
2. Ансамбль «Жэргэмэл», МАУ ДО «Курумканская ДШИ», рук. Воронина Дарима Ринчиндоржиевна.

Категория «Ансамбли крупных форм»
Диплом I степени и звание лауреата
Ансамбль «Уянга», МАУ ДО «ДШИ №4» г. Улан-Удэ, Шагдурова Любовь Дмитриевна;
Диплом II степени и звание лауреата
Ансамбль «Жэргэмэл», МАУ ДО «Курумканская ДШИ», Воронина Дарима Ринчиндоржиевна.
Диплом III степени и звание лауреата
Ансамбль «Хараасгай», МАУ ДО «ДШИ №14 г. Улан-Удэ», Урабханова Мэдэгма Соном-Батоевна.
Диплом IV степени и звание дипломанта
Ансамбль чанзистов «Будамшуу», МАУ ДО «ДШИ №6» г. Улан-Удэ, Шодонова Аягма Цыдыповна.

Категория «Оркестры»
Диплом I степени и звание лауреата
Образцовый оркестр бурятских народных инструментов «Мэнд амар», МАУ ДО «ДШИ №7 г. Улан-Удэ», Саргаева Анна Евдокимовна.
Диплом II степени и звание лауреата
Оркестр бурятских народных инструментов «Заяан», МБУ ДО «ДШИ №8» г. Улан-Удэ, Рыгдылова Татьяна Дандаровна.
Диплом V степени и звание дипломанта
Оркестр БНИ, МБУ ДО «Кижингинская ДШИ», руководитель Аносов Анатолий Викторович

Номинация «Русские народные инструменты»

Категория «Ансамбли малых форм»
Диплом V степени и звание дипломанта
Квартет баянистов, МБУ ДО «Бичурская ДШИ», Слепнев Владимир Арсентьевич;

Категория «Ансамбли крупных форм»
Диплом I степени и звание лауреата
1. Ансамбль русских народных инструментов, МАУ ДО «ДШИ №1 им. Л. Линховоина» г. Улан-Удэ, Аюшеева С.Ц., Базарова О.В., Кириллова Ю.А., Селезнев Е.Н.;
2. Образцовый ансамбль народных инструментов «Теремок», МАУ ДО «ДШИ №6» г. Улан-Удэ, рук. Шаренда Анна Леонидовна, Шаренда Олег Геннадьевич.
Диплом III степени и звание лауреата
Старшая группа детского образцового коллектива художественного творчества оркестра гитаристов «Серебряные струны», МАУ ДО «Детская школа искусств» г. Северобайкальск, Давыдов Сергей Александрович.
Диплом V степени и звание дипломанта
Ансамбль народных инструментов, МАУ ДО «Кабанская ДШИ», Вторушина Татьяна Евгеньевна

Категория «Оркестры»
Диплом II степени и звание лауреата
Образцовый концертный оркестр русских народных инструментов «Кедровые орешки», Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева, рук. Киселёва Елена Александровна.
Диплом III степени и звание лауреата
Оркестр русских народных инструментов «Подснежник», МАУ ДО «ДШИ №4 им. Ю. Ирдынеева» г. Улан-Удэ, Алексеев Андрей Игнатьевич.
Бурятия конкурс народные инструменты ансамбль оркестр

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ показали зимнюю одежду бурятских родов
В Улан-Удэ показали зимнюю одежду бурятских родов
Общество, 15.12.2021
Выставка прошла в фойе Бурдрамы
В Забайкалье победителям соцпроекта передано более 8000 овец
В Забайкалье победителям соцпроекта передано более 8000 овец
Общество, 15.12.2021
Конкурсный отбор прошли более 30 участников
«Кругобайкалка» вошла в топ-5 лучших турмаршрутов
«Кругобайкалка» вошла в топ-5 лучших турмаршрутов
Общество, 15.12.2021
Конкурс «Сокровища России» проводился журналом National Geographic Traveler
В Бурятии первенство по шахматам выиграли студенты БГУ
В Бурятии первенство по шахматам выиграли студенты БГУ
Общество, 15.12.2021
Участники сборной стали победителями как в личном, так и в командном зачёте
В Забайкалье запустят новые авиарейсы
В Забайкалье запустят новые авиарейсы
Общество, 15.12.2021
Также возобновлены полёты из Читы в Краснокаменск
За строительными работами вблизи Байкала следят экодроны
За строительными работами вблизи Байкала следят экодроны
Общество, 15.12.2021
На экодронах установлены тепловизионные камеры

В Улан-Удэ значительно выросла смертность
В Улан-Удэ значительно выросла смертность
Общество, 15.12.2021
Впервые за последние годы умерло больше человек, чем родилось
Иркутская область получит 2,5 млрд на соцобъекты в сёлах
Иркутская область получит 2,5 млрд на соцобъекты в сёлах
Общество, 15.12.2021
Деньги направят на строительство и капитальный ремонт
Амурчанин «забыл» про свою маленькую дочь из Бурятии
Амурчанин «забыл» про свою маленькую дочь из Бурятии
Общество, 15.12.2021
Мужчине назначили обязательные работы
Ансамбль из Бурятии стал лауреатом всероссийского фестиваля
Ансамбль из Бурятии стал лауреатом всероссийского фестиваля
Общество, 15.12.2021
Тарбагатайский коллектив выступил на гала-концерте победителей в Москве
В Бурятии наградили лучших в молодёжной политике
В Бурятии наградили лучших в молодёжной политике
Общество, 15.12.2021
Было отмечено 87 номинантов в 27 номинациях
В Улан-Удэ разыграли «Кубок Друзей» Владимира Граната
В Улан-Удэ разыграли «Кубок Друзей» Владимира Граната
Общество, 15.12.2021
Победителями стали футболисты спортшколы №5
Городские службы Иркутска перейдут на усиленный режим работы
Городские службы Иркутска перейдут на усиленный режим работы
Общество, 15.12.2021
Он продлится до 10 января следующего года
В Улан-Удэ стали чаще вызывать детям «скорую»
В Улан-Удэ стали чаще вызывать детям «скорую»
Общество, 15.12.2021
Минздрав Бурятии представил статистические данные по росту заболеваемости среди детей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^