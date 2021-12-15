В Бурятии определили лучшие оркестры и ансамбли

В конкурсе приняли участие коллективы, играющие на народных инструментах
В Бурятии в дистанционном формате состоялся республиканский конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов «Байгалай аялганууд» – «Мелодии Байкала». В мероприятии приняли участие 28 оркестров и ансамблей бурятских и русских народных инструментов детских школ искусств республики.
В конкурсной программе коллективов звучали обработки, инструментовки, аранжировки народной музыки для разных составов оркестра или ансамбля народных инструментов; произведения малых форм; произведения композиторов Бурятии; произведения для солистов в сопровождении оркестра или ансамбля.
Как сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского, по результатам конкурса дипломантами и лауреатами стали следующие коллективы.
Номинация «Бурятские народные инструменты»
Категория «Ансамбли малых форм»
Диплом I степени и звание лауреата
Ансамбль «Янжин», МАУ ДО «ДШИ №5» г. Улан-Удэ, рук. Чимитова Элина Чойжамсоевна.
Диплом II степени и звание лауреата
1. Ансамбль ятагистов «Хараасгай», МАУ ДО «ДШИ №4» г. Улан-Удэ, рук. Янжимаева Долгорма Баировна;
2. Образцовый ансамбль бурятских народных инструментов, Алтайский филиал МАУ ДО «Кяхтинская ДШИ», рук. Рампилова Евгения Дашинимаевна.
Диплом III степени и звание лауреата
1. Ансамбль чанзистов, МАУ ДО «ДШИ №3» г. Улан-Удэ, рук. Леонова Аэлита Ильинична;
2. Три иочинистов, МАУ ДО «ДШИ №1 им. Л. Линховоина» г. Улан-Удэ, рук. Балданова Дарима Солбоновна.
Диплом IV степени и звание дипломанта
Ансамбль «Уринтуяа», Новоселенгинский филиал МАУ ДО «Гусиноозерская ДШИ им. Н.Б. Дамиранова», рук. Джабаева Арюна Жалсараевна
Диплом V степени и звание дипломанта
1. Ансамбль «ERDENI», Детская школа искусств им. Б. Ямпилова при ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского», рук. Намдыкова В.Ж.;
2. Ансамбль «Жэргэмэл», МАУ ДО «Курумканская ДШИ», рук. Воронина Дарима Ринчиндоржиевна.
Категория «Ансамбли крупных форм»
Диплом I степени и звание лауреата
Ансамбль «Уянга», МАУ ДО «ДШИ №4» г. Улан-Удэ, Шагдурова Любовь Дмитриевна;
Диплом II степени и звание лауреата
Ансамбль «Жэргэмэл», МАУ ДО «Курумканская ДШИ», Воронина Дарима Ринчиндоржиевна.
Диплом III степени и звание лауреата
Ансамбль «Хараасгай», МАУ ДО «ДШИ №14 г. Улан-Удэ», Урабханова Мэдэгма Соном-Батоевна.
Диплом IV степени и звание дипломанта
Ансамбль чанзистов «Будамшуу», МАУ ДО «ДШИ №6» г. Улан-Удэ, Шодонова Аягма Цыдыповна.
Категория «Оркестры»
Диплом I степени и звание лауреата
Образцовый оркестр бурятских народных инструментов «Мэнд амар», МАУ ДО «ДШИ №7 г. Улан-Удэ», Саргаева Анна Евдокимовна.
Диплом II степени и звание лауреата
Оркестр бурятских народных инструментов «Заяан», МБУ ДО «ДШИ №8» г. Улан-Удэ, Рыгдылова Татьяна Дандаровна.
Диплом V степени и звание дипломанта
Оркестр БНИ, МБУ ДО «Кижингинская ДШИ», руководитель Аносов Анатолий Викторович
Номинация «Русские народные инструменты»
Категория «Ансамбли малых форм»
Диплом V степени и звание дипломанта
Квартет баянистов, МБУ ДО «Бичурская ДШИ», Слепнев Владимир Арсентьевич;
Категория «Ансамбли крупных форм»
Диплом I степени и звание лауреата
1. Ансамбль русских народных инструментов, МАУ ДО «ДШИ №1 им. Л. Линховоина» г. Улан-Удэ, Аюшеева С.Ц., Базарова О.В., Кириллова Ю.А., Селезнев Е.Н.;
2. Образцовый ансамбль народных инструментов «Теремок», МАУ ДО «ДШИ №6» г. Улан-Удэ, рук. Шаренда Анна Леонидовна, Шаренда Олег Геннадьевич.
Диплом III степени и звание лауреата
Старшая группа детского образцового коллектива художественного творчества оркестра гитаристов «Серебряные струны», МАУ ДО «Детская школа искусств» г. Северобайкальск, Давыдов Сергей Александрович.
Диплом V степени и звание дипломанта
Ансамбль народных инструментов, МАУ ДО «Кабанская ДШИ», Вторушина Татьяна Евгеньевна
Категория «Оркестры»
Диплом II степени и звание лауреата
Образцовый концертный оркестр русских народных инструментов «Кедровые орешки», Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева, рук. Киселёва Елена Александровна.
Диплом III степени и звание лауреата
Оркестр русских народных инструментов «Подснежник», МАУ ДО «ДШИ №4 им. Ю. Ирдынеева» г. Улан-Удэ, Алексеев Андрей Игнатьевич.
В Бурятии определили лучшие оркестры и ансамбли
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