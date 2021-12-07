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По больницам Улан-Удэ проедет «Новогодний экспресс»

По больницам Улан-Удэ проедет «Новогодний экспресс»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Городские артисты поздравят врачей и пациентов

С 13 по 15 декабря в преддверии Нового года в столице Бурятии пройдут концерты для врачей и и пациентов городских больниц, Восемь медицинских учреждений поздравит «Новогодний экспресс». Концерты подготовлены творческими коллективами и солистами центра культуры и досуга города Улан-Удэ.

«Новогодний экспресс» проедет по следующему маршруту:
13 декабря в 14:00 - республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн, в 15:00 - республиканский перинатальный центр, в 16:00 - республиканская клиническая инфекционная больница.
14 декабря в 12:00 - ковидный госпиталь клинической инфекционной больницы, в 14:00 - детская республиканская клиническая больница на проспекте Строителей, в 16:00 - республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Светлый».
15 декабря «Новогодний экспресс» остановится в 13:00 в городской больнице №4 и в 16:00 – в детской республиканской клинической больнице на улице Модогоева.

В программе состоятся выступление духового оркестра Дедов Морозов, эстрадной группы «Снегурочки», символа наступающего года - «Тиграна», а также сольных исполнителей Ирины Шагдуровой и Сергея Плотникова. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

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