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В Улан-Удэ продлили эксперимент с пассажирским пересадочным тарифом

В Улан-Удэ продлили эксперимент с пассажирским пересадочным тарифом
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Пересадочный тариф опробовали на жителях сотых кварталов

Система пересадочного тарифа в Улан-Удэ работает на автобусном маршруте №1 и всех трамвайных маршрутах с 18 октября. Эксперимент решили продлить до 1 февраля, чтобы усовершенствовать программное обеспечение услуги, сообщает комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.

Пересадочным тарифом можно воспользоваться только при безналичной оплате – банковской картой или смартфоном через терминал кондуктора. Жители сотых микрорайонов, которые обслуживает автобусный маршрут №1, могут воспользоваться скидкой при пересадке с автобуса на трамвай и наоборот.

При пересадке из автобуса маршрута №1 в трамвай пассажир прикладывает банковскую карту к терминалу и получает билет, но при этом деньги с банковской карты списываться не будут. Таким образом, стоимость проезда с учётом пересадки составит 24 рубля вместо 42 рублей.

При пересадке из трамвая в автобус, пассажир прикладывает банковскую карту к терминалу и получает билет. В этом случае с банковской карты списывается 6 рублей. Таким образом, стоимость проезда с учётом пересадки также составит 24 рубля вместо 42 рублей.

Отмечаем, что при пересадке должна использоваться одна и та же карта.

Время, в течение которого пассажир может пересесть с автобуса на трамвай или наоборот, составит 60 минут между совершёнными через терминалы транзакциями. В случае, если пассажир не уложился в час, оплата за проезд будет произведена по полному тарифу. Длительность поездки на втором виде транспорта не ограничена по времени, если пассажир успел оплатить проезд в отведённый период времени.

На прошлой неделе количество автобусов на маршруте №1 увеличено до четырёх, так как был запущен большой МАЗ. Количество рейсов в будни увеличено до 60. Ранее, до эксперимента, был 31 рейс.

- Уже сейчас отмечается снижение более чем на 60% количества жалоб горожан на маршруты направления сотых микрорайонов. По итогам проводимого эксперимента систему пересадочного тарифа планируется применить на остальных маршрутах, обслуживаемых муниципальными предприятиями, - сообщили в мэрии.
тариф общественный транспорт

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