В Улан-Удэ продлили эксперимент с пассажирским пересадочным тарифом

Пересадочный тариф опробовали на жителях сотых кварталов
Система пересадочного тарифа в Улан-Удэ работает на автобусном маршруте №1 и всех трамвайных маршрутах с 18 октября. Эксперимент решили продлить до 1 февраля, чтобы усовершенствовать программное обеспечение услуги, сообщает комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.
Пересадочным тарифом можно воспользоваться только при безналичной оплате – банковской картой или смартфоном через терминал кондуктора. Жители сотых микрорайонов, которые обслуживает автобусный маршрут №1, могут воспользоваться скидкой при пересадке с автобуса на трамвай и наоборот.
При пересадке из автобуса маршрута №1 в трамвай пассажир прикладывает банковскую карту к терминалу и получает билет, но при этом деньги с банковской карты списываться не будут. Таким образом, стоимость проезда с учётом пересадки составит 24 рубля вместо 42 рублей.
При пересадке из трамвая в автобус, пассажир прикладывает банковскую карту к терминалу и получает билет. В этом случае с банковской карты списывается 6 рублей. Таким образом, стоимость проезда с учётом пересадки также составит 24 рубля вместо 42 рублей.
Отмечаем, что при пересадке должна использоваться одна и та же карта.
Время, в течение которого пассажир может пересесть с автобуса на трамвай или наоборот, составит 60 минут между совершёнными через терминалы транзакциями. В случае, если пассажир не уложился в час, оплата за проезд будет произведена по полному тарифу. Длительность поездки на втором виде транспорта не ограничена по времени, если пассажир успел оплатить проезд в отведённый период времени.
На прошлой неделе количество автобусов на маршруте №1 увеличено до четырёх, так как был запущен большой МАЗ. Количество рейсов в будни увеличено до 60. Ранее, до эксперимента, был 31 рейс.
- Уже сейчас отмечается снижение более чем на 60% количества жалоб горожан на маршруты направления сотых микрорайонов. По итогам проводимого эксперимента систему пересадочного тарифа планируется применить на остальных маршрутах, обслуживаемых муниципальными предприятиями, - сообщили в мэрии.
В Улан-Удэ продлили эксперимент с пассажирским пересадочным тарифом
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина заставил десятилетнюю дочь оттащить тело убитой матери
Юридическое лицо оштрафовали
После прокурорского вмешательства дефекты устранили
Её участниками могут стать дети в возрасте от 5 до 18 лет
Мероприятие пройдёт по трём направлениям
В республике ожидается холодный ветер
В течение месяца для учителей организован бесплатный вход на территорию этнографического музея
В столице края будут внедрять нацпрограмму подготовки хоккеистов
В работе над проектом приняли участие артисты в возрасте от 10 до 16 лет
Увидеть фото флоры и фауны озера пассажиры могут круглосуточно
Их установят у многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры
Снимки самых красивых мест Иркутской области стали частью экспозиции в тематическом поезде «Путешествие по России»
Победители получат дипломы и ценные призы
Недавно у пары маралов родился малыш
Большинство мероприятий пройдут в феврале-марте следующего года