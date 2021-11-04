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Число больных коронавирусом в Бурятии продолжает расти

Число больных коронавирусом в Бурятии продолжает расти
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Общее число случаев заражения приближается 64 тысячам

По данным управления Роспотребнадзора на утро 4 ноября в Бурятии зарегистрировано 63 893 больных COVID-19. Из них 47% (30 114) приходится на жителей Улан-Удэ.
 
Суточный прирост больных продолжает увеличиваться. Накануне сообщалось о 190 больных, днём ранее +185, до этого +179. На сегодня выявлено 195 больных.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 162 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1379 коек: занято – 1093, свободно – 286 коек. Занятость коечного фонда составляет 79,2 %.
 
В стационарах получает лечение 1093 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 883. В отделениях реанимации находится 105 пациентов, из них старше 65 лет –61, на ИВЛ – 62 пациента, из них старше 65 –40.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3563 человека.
 
За весь период выздоровели от COVID-19 – 56 086 человек, в том числе за прошедшие сутки 226 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2012 человек. За прошедшие сутки скончались шесть пациентов с коронавирусом, из которых четыре человека были старше 65 лет.

Всего в республику поступило 475 332 единицы первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 416 372 человек. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объёме 402 940 ед. Завершили вакцинацию 307 925 человек.

коронавирус профилактика

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