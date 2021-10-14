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В Иркутской области уничтожили более 800 очагов конопли

В Иркутской области уничтожили более 800 очагов конопли
Общество,  Фото:скриншот
В регионе проходила операция «Мак-2021»

В Иркутской области уничтожено более 800 очагов произрастания дикорастущей конопли на площади около двух тысяч гектаров, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

С мая по октябрь на территории региона проходила операция «Мак-2021», которая направлена на выявление и ликвидацию посевов наркосодержащих растений, привлечение к ответственности лиц, осуществляющих их незаконное культивирование, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Так, раскрыто свыше 350 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изъято более 80 килограммов запрещённых веществ. Хозяевам участков вынесено 763 предписания об уничтожении наркосодержащих растений, а также составлено 65 административных протоколов за неисполнение требований предписаний.

В Аларском районе были ликвидированы поля с дикорастущей коноплей, занимавшие более 860 гектаров, в Иркутском – более 550 гектаров. На территории Зиминского района правоохранители уничтожили наркосодержащие растения на площади свыше 350 гектаров. Их скашивали, обрабатывали гербицидами, чтобы предотвратить всходы в последующие годы. Военнослужащие при помощи специальной техники осуществляли механическое уничтожение очагов дикорастущей конопли, расположенных как на территории частей, так и в непосредственной близости от них.

полиция

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