В Иркутской области уничтожили более 800 очагов конопли

В регионе проходила операция «Мак-2021»





В Иркутской области уничтожено более 800 очагов произрастания дикорастущей конопли на площади около двух тысяч гектаров, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.С мая по октябрь на территории региона проходила операция «Мак-2021», которая направлена на выявление и ликвидацию посевов наркосодержащих растений, привлечение к ответственности лиц, осуществляющих их незаконное культивирование, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.Так, раскрыто свыше 350 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изъято более 80 килограммов запрещённых веществ. Хозяевам участков вынесено 763 предписания об уничтожении наркосодержащих растений, а также составлено 65 административных протоколов за неисполнение требований предписаний.В Аларском районе были ликвидированы поля с дикорастущей коноплей, занимавшие более 860 гектаров, в Иркутском – более 550 гектаров. На территории Зиминского района правоохранители уничтожили наркосодержащие растения на площади свыше 350 гектаров. Их скашивали, обрабатывали гербицидами, чтобы предотвратить всходы в последующие годы. Военнослужащие при помощи специальной техники осуществляли механическое уничтожение очагов дикорастущей конопли, расположенных как на территории частей, так и в непосредственной близости от них.