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Иркутская область и провинция Кореи отметили побратимский юбилей

Иркутская область и провинция Кореи отметили побратимский юбилей
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Мероприятие прошло в формате онлайн

Церемония празднования 25-летия установления побратимских связей между Иркутской областью и корейской провинцией Кёнсанбук-до состоялась в онлайн-формате. Главы регионов выразили сожаление, что распространение коронавирусной инфекции не позволило провести торжественное мероприятие в очном режиме.

Тем не менее, стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в самых различных сферах, обменялись подарками, и даже сделали совместное фото с экрана трансляции встречи. Губернатор провинции Кёнсанбук-до господин Ли Чхоль У подчеркнул, что все предложения Иркутской области по расширению побратимских связей будут рассмотрены.

- Отрадно, что церемония, посвящённая 25-летнему юбилею, состоялась, хоть и в онлайн-формате. Надеемся, что в ближайшее время появится возможность обменяться визитами, - сказал господин Ли Чхоль У.

На встрече была отмечена роль генерального консульства Республики Корея в Иркутске. Кроме этого, Геннадий Рябков, генеральный консул Российской Федерации в Пусане, выразил надежду на то, что практика международных обменов постепенно восстановится, так как авиа-и морское сообщение уже возобновляется. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область побратимство Южная Корея юбилей

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