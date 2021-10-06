Иркутская область и провинция Кореи отметили побратимский юбилей

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Мероприятие прошло в формате онлайн



Церемония празднования 25-летия установления побратимских связей между Иркутской областью и корейской провинцией Кёнсанбук-до состоялась в онлайн-формате. Главы регионов выразили сожаление, что распространение коронавирусной инфекции не позволило провести торжественное мероприятие в очном режиме.



Тем не менее, стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в самых различных сферах, обменялись подарками, и даже сделали совместное фото с экрана трансляции встречи. Губернатор провинции Кёнсанбук-до господин Ли Чхоль У подчеркнул, что все предложения Иркутской области по расширению побратимских связей будут рассмотрены.



- Отрадно, что церемония, посвящённая 25-летнему юбилею, состоялась, хоть и в онлайн-формате. Надеемся, что в ближайшее время появится возможность обменяться визитами, - сказал господин Ли Чхоль У.



На встрече была отмечена роль генерального консульства Республики Корея в Иркутске. Кроме этого, Геннадий Рябков, генеральный консул Российской Федерации в Пусане, выразил надежду на то, что практика международных обменов постепенно восстановится, так как авиа-и морское сообщение уже возобновляется. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

