В Бурятии в детской спортивной школе нашли неисправный автобус

Прокуратура внесла представление директору ДЮСШ



Прокуратура совместно с отделением ГИБДД проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения в Бичурской детско-юношеской спортивной школе.



- Установлено, что в нарушение законодательства в спортивной школе отсутствовал документ, подтверждающий прохождение технического осмотра транспортным средством, осуществляющим перевозку детей. На автобусе имелись неисправности, которые не позволяли его эксплуатировать, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



В связи с этим прокурор района внёс представление директору Бичурской ДЮСШ. Сейчас нарушения устранены, технический осмотр пройден, произведена замена лобового стекла. Виновный привлечён к дисциплинарной ответственности.



