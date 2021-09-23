Прокуратура внесла представление директору ДЮСШ
Прокуратура совместно с отделением ГИБДД проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения в Бичурской детско-юношеской спортивной школе.
- Установлено, что в нарушение законодательства в спортивной школе отсутствовал документ, подтверждающий прохождение технического осмотра транспортным средством, осуществляющим перевозку детей. На автобусе имелись неисправности, которые не позволяли его эксплуатировать, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
В связи с этим прокурор района внёс представление директору Бичурской ДЮСШ. Сейчас нарушения устранены, технический осмотр пройден, произведена замена лобового стекла. Виновный привлечён к дисциплинарной ответственности.
В Бурятии в детской спортивной школе нашли неисправный автобус
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