Бурятия присоединится к всероссийской «Культурной субботе»

В отдалённых населённых пунктах республики пройдут выездные концерты



11 сентября в городе Улан-Удэ пройдёт выставка-ярмарка изделий мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Краски осени» (0+). Мероприятие состоится в рамках всероссийской акции «Культурная суббота».



Во всероссийской акции примут участие учреждения культуры Бурятии. Многофункциональные культурные центры – автоклубы муниципальных районов проведут выездные концерты в 11 отдалённых населённых пунктах с участием солистов и творческих коллективов.



В рамках акции будут проведены онлайн чтения стихотворений на языках народов Российской Федерации, выставки декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, игры, презентации, концертные, театрально-зрелищные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

