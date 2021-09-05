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Улан-удэнцы сдали почти пять тонн вторсырья на переработку

Улан-удэнцы сдали почти пять тонн вторсырья на переработку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Организаторы акции отметили, что принимаемого вторсырья становится больше

В середине августа в Улан-Удэ собрали 4947 кг вторсырья на акции «Время разделять». Это самый крупный объём за всё время проведения акции, сообщили активисты в группе в соцсети «Будущее Земли зависит от Тебя. Улан-Удэ».

- Принимаемого вторсырья становится больше и ответственных граждан тоже, это стимулирует продолжать развитие группы, - говорится здесь.

Акция реализуется на средства гранта министерства спорта и молодежной политики Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», акция прошла 14 августа в четырёх местах. Улан-удэнцы в рамках мероприятия могли приносить на переработку отсортированное вторсырьё, относительно чистое, без пищевых и химических остатков. 

экология

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