Организаторы акции отметили, что принимаемого вторсырья становится больше
В середине августа в Улан-Удэ собрали 4947 кг вторсырья на акции «Время разделять». Это самый крупный объём за всё время проведения акции, сообщили активисты в группе в соцсети «Будущее Земли зависит от Тебя. Улан-Удэ».
- Принимаемого вторсырья становится больше и ответственных граждан тоже, это стимулирует продолжать развитие группы, - говорится здесь.
Акция реализуется на средства гранта министерства спорта и молодежной политики Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», акция прошла 14 августа в четырёх местах. Улан-удэнцы в рамках мероприятия могли приносить на переработку отсортированное вторсырьё, относительно чистое, без пищевых и химических остатков.
Улан-удэнцы сдали почти пять тонн вторсырья на переработку
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Организаторы акции отметили, что принимаемого вторсырья становится больше
Осуждённые сами увлеклись цветоводством
Экипаж танкистов из Бурятии и Забайкалья поставили на финальный этап эстафеты
Уровень Селенги продолжает снижаться
Заболеваемость ковидом за сутки снизилась совсем ненамного
Михаил Асташов вернулся в Россию с очень успешной для себя Паралимпиады в Токио
Последний лесной пожар был ещё 1 сентября
Ожидается ветреная погода
«Осень наступила по-настоящему», - говорят защитники природы
Порывы холодного ветра будут достигать 18 м/с
За год жители Бурятии выпивают более 4,5 литров чистого этанола
Глава Бурятии подвёл итоги работы на ВЭФ
В Тункинском нацпарке обустроили галечники и порхалища
Мужчина ушёл из дома и не вернулся в середине июня
Общее число случаев заражения приближается к 57 тысячам