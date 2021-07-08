Лауреаты выступят на гала-концерте в Москве
Образцовый ансамбль «Аялга» покорил жюри заочного фестиваля художественного творчества «Звёзды народного искусства» и стал лауреатом. Фестиваль стартовал 1 апреля в дистанционном формате.
Мероприятие объединило 176 детских коллективов и солистов из всех регионов страны. Возраст участников от 5 до 14 лет.
Смотр проходил по номинациям: «Народная музыка», «Народное пение», «Народный танец», «Традиционная культура» и «Цирк»
Звание лауреатов присвоено ещё 20 коллективам и солистам. Все они примут участие в заключительном гала-концерте в ноябре 2021 года в Москве.
Ранее «Байкал-Daily» сообщал о том, что в Бурятии Сосново-Озёрский культурно-досуговый центр проводит весёлый челлендж.
Ансамбль из Бурятии стал лауреатом всероссийского конкурса
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