На форуме «Армия» в Бурятии обещают показать уникальную программу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мероприятие проведут одновременно на четырёх площадках



Военно-технический форум «Армия-2021» пройдёт в Бурятии сразу на нескольких площадках. Организаторы запланировали показать посетителям уникальную развлекательную программу.



- На аэродроме «Восточный» мероприятия данного форума организованы с целью демонстрации возможностей современной техники, находящейся сейчас на вооружении в соединениях и воинских частях объединения ВВО, а также популяризации службы в Вооружённых силах Российской Федерации, - пояснил заместитель командующего общевойскового объединения Восточного военного округа по военно-политической работе полковник Игорь Сокол.



В этом году военнослужащие соединений и воинских частей ВВО планируют организовать самое масштабное проведение военно-технического форума «Армия» в республике с увеличением количества единиц техники и более расширенной развлекательной программой. Форум начнётся одновременно на четырёх площадках: в городе Улан-Удэ на аэродроме «Восточный», в посёлке «Сосновый Бор», в городе Кяхта на центральной площади и в военном городке мотострелкового соединения.



На форуме «Армия-2021» жителям и гостям столицы Бурятии будет представлена уникальная возможность увидеть более 60 единиц современных образцов вооружения и военной техники, стоящие на вооружении объединений Восточного военного округа. На площадках для гостей будут выставлены оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», танк Т-72-Б3, зенитные ракетные комплексы «ТОР-М-2У», «Бук-М2», «Стрела-10», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», бронеавтомобили «Рысь», «Тигр», самоходная артиллерийская установка «Мста-С», БТР-82А.



В посёлке «Сосновый Бор» жители города смогут увидеть 10 единиц раритетной техники времён Афганской и Великой Отечественной войн, в частности танк БМП-1, БТР-60, зенитная установка ЗСУ-2.



Помимо этого, горожанам будет показана техника ДОСААФ, продукция приборостроительного завода, образцы современного стрелкового оружия, экипировки и боевого снаряжения.



Мероприятия будут организованы в строгом соответствии санитарно-противоэпидемиологическим нормам, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

