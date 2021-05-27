 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 мая

26 мая

Популярное

На форуме «Армия» в Бурятии обещают показать уникальную программу

На форуме «Армия» в Бурятии обещают показать уникальную программу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мероприятие проведут одновременно на четырёх площадках

Военно-технический форум «Армия-2021» пройдёт в Бурятии сразу на нескольких площадках. Организаторы запланировали показать посетителям уникальную развлекательную программу.

- На аэродроме «Восточный» мероприятия данного форума организованы с целью демонстрации возможностей современной техники, находящейся сейчас на вооружении в соединениях и воинских частях объединения ВВО, а также популяризации службы в Вооружённых силах Российской Федерации, - пояснил заместитель командующего общевойскового объединения Восточного военного округа по военно-политической работе полковник Игорь Сокол.

В этом году военнослужащие соединений и воинских частей ВВО планируют организовать самое масштабное проведение военно-технического форума «Армия» в республике с увеличением количества единиц техники и более расширенной развлекательной программой. Форум начнётся одновременно на четырёх площадках: в городе Улан-Удэ на аэродроме «Восточный», в посёлке «Сосновый Бор», в городе Кяхта на центральной площади и в военном городке мотострелкового соединения.

На форуме «Армия-2021» жителям и гостям столицы Бурятии будет представлена уникальная возможность увидеть более 60 единиц современных образцов вооружения и военной техники, стоящие на вооружении объединений Восточного военного округа. На площадках для гостей будут выставлены оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», танк Т-72-Б3, зенитные ракетные комплексы «ТОР-М-2У», «Бук-М2», «Стрела-10», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», бронеавтомобили «Рысь», «Тигр», самоходная артиллерийская установка «Мста-С», БТР-82А.

В посёлке «Сосновый Бор» жители города смогут увидеть 10 единиц раритетной техники времён Афганской и Великой Отечественной войн, в частности танк БМП-1, БТР-60, зенитная установка ЗСУ-2.

Помимо этого, горожанам будет показана техника ДОСААФ, продукция приборостроительного завода, образцы современного стрелкового оружия, экипировки и боевого снаряжения.

Мероприятия будут организованы в строгом соответствии санитарно-противоэпидемиологическим нормам, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Бурятия форум армия ВВО выставка военнослужащие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Алтаргану» проведут при условии соблюдения мер санитарной безопасности
«Алтаргану» проведут при условии соблюдения мер санитарной безопасности
Общество, 27.05.2021
Участники фестиваля должны иметь медсправку, сведения о вакцинации и о результатах ПЦР-теста
Иркутский стрелок выиграл два «золота» на чемпионате Европы
Иркутский стрелок выиграл два «золота» на чемпионате Европы
Общество, 27.05.2021
Артём Черноусов стал лучшим в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м среди смешанных и мужских команд
В Улан-Удэ ремонтируют дороги на ПВЗ и Восточном
В Улан-Удэ ремонтируют дороги на ПВЗ и Восточном
Общество, 27.05.2021
Дорогу на улице Камова капитально ремонтируют впервые за десятилетия
На форуме «Армия» в Бурятии обещают показать уникальную программу
На форуме «Армия» в Бурятии обещают показать уникальную программу
Общество, 27.05.2021
Мероприятие проведут одновременно на четырёх площадках
Забайкальцев зовут поддержать двухгодовалого малыша
Забайкальцев зовут поддержать двухгодовалого малыша
Общество, 27.05.2021
В крае стартовала благотворительная акция по спасению ребёнка, борющегося с опасной болезнью
В Бурятии военные готовы нарастить переправу через Джиду
В Бурятии военные готовы нарастить переправу через Джиду
Общество, 27.05.2021
Инженеры ВВО доставили дополнительное звено из-за подъёма воды
В Бурятии отметили «День Аиста»
В Бурятии отметили «День Аиста»
Общество, 27.05.2021
Мероприятие в центре помощи детям «Малышок» провели в онлайн-режиме
В Бурятии объяснили, в чём проблема рекламы «горячих цыпочек»
В Бурятии объяснили, в чём проблема рекламы «горячих цыпочек»
Общество, 27.05.2021
Бурятские феминистки высказали свою позицию по рекламе с курицей в женском белье
Ушла из жизни самая известная учёная-искусствовед Бурятии
Ушла из жизни самая известная учёная-искусствовед Бурятии
Общество, 27.05.2021
Инесса Соктоева была автором многочисленных научных работ и воспитала плеяду молодых искусствоведов
В Улан-Удэ тренировались в ликвидации последствий от землетрясения
В Улан-Удэ тренировались в ликвидации последствий от землетрясения
Общество, 27.05.2021
В учениях было задействовано более 200 человек
Федерация спортивной борьбы России прислала в Бурятию благодарность
Федерация спортивной борьбы России прислала в Бурятию благодарность
Общество, 27.05.2021
Благодарность связана с бронзовой медалью Евгении Захарченко
Улан-удэнцев удивил уличный музыкант с платёжным терминалом
Улан-удэнцев удивил уличный музыкант с платёжным терминалом
Общество, 27.05.2021
Горожане начали активно шутить по этому поводу
Первый бурятский телеканал получил лицензию
Первый бурятский телеканал получил лицензию
Общество, 27.05.2021
«Буряад ТВ» будет вещать круглосуточно
Жители Бурятии выступают против экотропы на «Спящем льве»
Жители Бурятии выступают против экотропы на «Спящем льве»
Общество, 27.05.2021
Местных жителей возмутило, что их мнение по поводу обустройства «Спящего льва» не спросили

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^