Жительнице Бурятии удалили гигантскую опухоль яичника

После операции вес пациентки заметно снизился и составил 91 кг.



















Онкологи Бурятского онкологического диспансера удалили гигантскую опухоль яичника весом 21 килограмм.В онкодиспансере рассказали, что в 2018 году на диспансеризации у пациентки выявили образование яичника. Но женщину ничего не беспокоило, и за медпомощью она не обращалась. В конце 2020 года у пациентки резко вырос в объёме живот, а вес увеличился до 113 кг.Тогда она прошла УЗИ, после которого её срочно направили в онкодиспансер.- В условиях онкополиклиники пациентка прошла дообследование и была госпитализирована в гинекологическое отделение. Операция длилась четыре часа. Опухоль немедленно отправили в патологоанатомическое бюро, - сообщили в онкологическом диспансере.Врач-патологоанатом Элина Баргеева провела экспресс-биопсию, которая показала, что опухоль пограничная, то есть имеются доброкачественные и злокачественные компоненты.- Гигантское образование яичника занимало всю брюшную полость до мечевидного отростка, наблюдался спаечный процесс, инвазия опухоли в мочеточник. Благодаря операционной бригаде, и помощи врача-уролога Арслана Дамбаева операция завершена удачно, - сообщил врач-онкогинеколог Алексей Урбагаров.