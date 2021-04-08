В Забайкалье отобрали 12 финалисток конкурса «Мисс Чита»

Заключительное шоу состоится 16 мая



В столице Забайкальского края закончился отбор участниц очередного конкурса «Мисс Чита-2021». По итогам только 12 девушек смогли попасть в список претенденток. Им предстоит пройти двухмесячную подготовку к финальному шоу мероприятия, которое состоится 16 мая во дворце культуры железнодорожников.



Как сообщает оргкомитет конкурса, каждой потенциальной претендентке на главную корону Читы пришлось пройти трёхэтапный отбор, когда, помимо собеседования и демонстрации внешней красоты, пришлось отдельно раскрывать весь свой творческий потенциал. На собеседовании организаторы знакомились с девушками, уточняли данные анкеты, формировали первое впечатление. Отдельное внимание уделялось дефиле в купальнике, умению ходить на каблуках и т.д. Те девушки, что прошли собеседование, через несколько дней приглашались в концертный зал «Родина», где на сцене демонстрировали все свои творческие и иные таланты. Кто-то пел, кто-то танцевал, читал стихи, демонстрировали свои картины, фотоработы и даже угощали свежесваренным борщом.



- Наша цель не выбрать просто красивую девушку, – заявил один из организаторов. - Мы ищем, в первую очередь, личность, обладающую внешней привлекательностью, творческим потенциалом, богатым духовным миром и высоким интеллектом.



По итогу отбора были определены финалистки:

1. Елизавета Сащенко

2. Людмила Алексеенко

3. Виктория Арзамасова

4. Анастасия Зырянова

5. Анна Лоскутова

6. Софья Бабкина

7. Елизавета Шмигельская

8. Дарья Акашкина

9. Александра Давыдова

10. Мелания Хасанова

11. Анастасия Шевченко

12. Анастасия Насонова



Возрастное ограничение 16+

