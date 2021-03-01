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В Бурятии возобновлён музыкальный фестиваль «Голос Байкала»

В Бурятии возобновлён музыкальный фестиваль «Голос Байкала»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Приём заявок стартовал 1 марта

В Улан-Удэ с 19 по 26 июля пройдёт международный музыкальный фестиваль «Голос Байкала», приуроченный празднованию 100-летия республики. Он примет участников со всего мира, которые поборются за призовой фонд в один миллион рублей

В дни фестиваля столица Бурятии наполнится музыкой разных континентов. Участники со всего мира не только представят улан-удэнцам свою этническую музыку, но и споют бурятские песни в собственном национальном колорите.

Фестивальная программа начнётся 19 июля, одновременно на нескольких площадках города. Там, горожане смогут познакомиться с творчеством исполнителей, а после, присоединиться к церемонии открытия на театральной площади. Там, соберутся все участники и пройдёт конкурсная жеребьёвка.

Продолжит фестиваль конкурс исполнителей этнической песни. Три дня в театре оперы и балета будет определяться обладатель гран-при. Чтобы стать лучшим, конкурсанту необходимо представить на суд жюри свой репертуар и одну вариацию бурятской песни. В третий, внеконкурсный день, участники выступят в дуэтах с артистами «Байкала» и артистами бурятской эстрады.

Городская фестивальная программа завершится 23 июля, большим концертом на площади Советов. Он соберёт всех гостей, бурятских артистов и театр «Байкал». После, участники отправятся на Байкал, где проведут закрытую творческую сессию-коллаборацию с артистами Бурятии.

- Первый фестиваль «Золотой голос Байкала» состоялся в 2008 году, тогда в нём приняли участие только эстрадные певцы. Для многих стало неожиданностью, как представители разных стран по-своему интерпретируют бурятские песни. Насколько точно им удавалось передать не только смысл песни, но и манеру исполнения, мелизматику, - поделился директор театра «Байкал» Дандар Бадлуев.

Как отмечают организаторы, в этом году фестиваль будет удивлять не меньше. Теперь, бурятские песни зазвучат с этническими мотивами народов мира. Приём заявок стартовал 1 марта и продлится до 30 апреля. После, конкурсанты получат бурятские народные песни, на которые им предстоит сделать аранжировку и исполнить во втором этапе конкурса.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия фестиваль конкурс вокальный конкурс Байкал
 
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