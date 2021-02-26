В пригороде Улан-Удэ просят «легализовать» остановку

Люди боятся переходить дорогу



Жители пригородного посёлка Поселье Иволгинского района Бурятии просят на остановке общественного транспорта «Сэлмэг» установить обозначающие знаки.



- Невозможно перейти взрослым, не говоря о детях и пожилых людей. Автобус останавливаться, а остановка никак не выделена. Нет ни перехода, ни знаков, - обратилась местная жительница в группу «Иволга-инфо. 24/7».



На вопрос сельчанки ответил директор муниципального бюджетного учреждения «Иволга» Дансаран Рантаров.



- На сегодняшний день идёт разработка проекта организации дорожного движения ПОДД. Идёт согласование с ГИБДД. После чего будут установлены дорожные знаки и разметка, - прокомментировал Дансаран Рантаров.



Однако он пояснил, что эта остановка несанкционированная, её нет на схеме движения маршрутов.