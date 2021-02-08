В Улан-Удэ юбилею композитора посвятят концерт

16 марта пройдёт концерт в честь автора музыки гимна Бурятии



16 марта в Улан-Удэ пройдёт концерт, посвящённый 80-летию композитора Анатолия Андреева. Солисты театра «Байкал» и артисты эстрады выступят в сопровождении национального оркестра республики на сцене Бурятского театра драмы.



- Имя Анатолия Андреева известно всей Бурятии, и вряд ли есть человек, который бы не слышал его песен. Его творчество в песнях «Эжымни», «Эжэл гансам ерээрэй», «Тоонто нютаг», «Инаг дураяа гамнаарай», «Бэе бэе гамная», «Таёжная, озерная, степная...» – гимн Бурятии и другие, откликается в сердцах людей разных поколений. Композитору были подвластны любые жанры музыки. Он сочинял для оперы и балета, писал в жанре симфонии, пьесы и музыку к драматическим спектаклям, - сообщает пресс-служба театра «Байкал».



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