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В Иркутской области временно изменится расписание электричек

В Иркутской области временно изменится расписание электричек
Общество,  Фото:pixabay.com
Это коснётся и 2 пригородных поездов Бурятии

В Иркутской области и Бурятии 12 пригородных поездов будут курсировать по временному графику движения со 2 февраля по 30 апреля. Изменения в расписании связаны с плановыми ремонтными работами. Семь пригородных поездов будут курсировать по временному графику по вторникам, пять – по пятницам.

По пятницам 5, 12, 19 и 26 февраля; 5, 12, 19 и 26 марта; 2, 9, 16, 23 и 30 апреля пригородные поезда:
- №6601 «Выдрино - Слюдянка-1» будет отправляться раньше на 30 минут (отпр. 7:18, приб. 8:54);
- №6602 «Слюдянка-1 – Выдрино» будет отправляться раньше на 30 минут (отпр. 5:24, приб. 6:59);
- №6413 «Зима – Тулун» будет отправляться раньше на 10 минут (отпр. в 17:05, приб. 19:29);
- №6313 «Большой Луг - Усолье-Сибирское» будет отправляться позже на 10 минут (отпр. в 14:10, приб. в 16:51);
- №6103 «Кая – Зима» будет отправляться позже на 32 минуты (отпр. 14:34, приб. 19:49).

По вторникам 2, 9, 16 и 23 февраля; 2, 9, 16, 23 и 30 марта; 6, 13, 20 и 27 апреля пригородные поезда:
- №6406 «Нижнеудинск – Тулун» будет отправляться позже на 1 час 50 минут (отпр.9:35, приб. 11:56);
- №6410 «Тулун – Зима» будет отправляться раньше на 49 минут (отпр. 6:28, приб. 8:54);
- №6108 «Черемхово – Кая» будет отправляться позже на 27 минут (отпр. 16:23, приб 19:05);
- №7102 «Зима - Иркутск-Пассажирский» будет отправляться раньше на 58 минут (отпр. 9:12, приб. 13:30);
- №6334 «Иркутск-Сортировочный – Байкальск» будет отправляться позже на 1 час 43 минуты (отпр. 18:56, приб. 23:11);
- №6324 «Иркутск-Сортировочный - Слюдянка-1» будет отправляться позже на 24 минуты (отпр. 19:37, приб. 23:00);
- №6321 «Кая – Черемхово» будет отправляться позже на 42 минуты (отпр. 19:31, приб. 22:29).

Всего в 2021 году на Восточно-Сибирской железной дороге в соответствии с планом ремонтно-путевых работ предусмотрено обновление 277,5 км пути, сообщает пресс-служба Байкальской ППК.
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