В Чите проведут традиционный фестиваль зимнего футбола

Открытый кубок состоится в новогодние каникулы, с 3 по 8 января
В столице Забайкалья с 3 по 8 января на стадионах «Локомотив» и «Юность», а также на запасном поле «Локо» пройдёт открытый кубок Читы по зимнему футболу (5х5).
- К участию в соревнованиях приглашаются все желающие футбольные коллективы города Читы и края. Турнир пройдёт в четыре этапа: малый кубок, большой кубок, а также состязания среди женских и ветеранских команд, – рассказали в пресс-службе футбольного клуба «Чита».
Также они добавили, что для того, чтобы подать заявку на участие нужно связаться с координатором турнира по номеру телефона +7-914-469-50-09. Количество мест ограничено. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
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