Рисунок юной жительницы Бурятии станет новогодней открыткой

Общество, Фото: пресс-служба УФПС РБ

Юная жительница Бурятии стала победительницей всероссийского детского конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы», который организовали музей Победы, Почта России и благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!»



Лауреатами и призёрами конкурса стали более 30 ребят из различных регионов нашей страны. Работа 9-летней художницы Алины Бархаевой заняла 2-е место в категории 7-10 лет. Теперь рисунок Алины станет коллекционной новогодней открыткой.



- В семье спокойствие, вернулся отец с фронта. Все в ожидании наступающего Нового года. Маша с мамой наряжают елку, а бабулечка слушает, как играет сын на гармошке. Раньше она бы станцевала, под звуки гармони, а сейчас, после известий о смерти сыновей, её здоровье ухудшилось, ноги стали непослушными. Позади ужасы войны, все её тяготы и боль. На фронт ушли три сына бабушки Марфы: Николай, Митрофан, Евлампий. А вернулся только один Николай. Память о сыновьях осталась в сердцах близких и фото на стене. Впереди много новых идей, пусть все наши мечты сбудутся с приходом Нового года! И всем наша семья желает мирного неба и никакой беды!, — написала о своей работе Алина Бархаева.



Призёры будут приглашены на Zoom-экскурсию по уникальной экспозиции «Подвиг Народа». Кроме того, школьникам вручат дипломы и призы от организаторов и партнёров. Все лауреаты также получат коллекцию открыток, созданную по мотивам их рисунков. Открытки будут выпущены лимитированным тиражом и не поступят в свободную продажу. Посмотреть работы победителей и участников конкурса можно на онлайн-выставке, которая размещена на сайте Музея Победы.



Всего на конкурс поступило почти 3,5 тысячи работ. Свои рисунки прислали ребята из 74 регионов России – от Калининграда до Приморского края, а также Украины, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана и даже Италии. Среди самых активных – школьники из Москвы и Санкт-Петербурга, Архангельской, Нижегородской, Свердловской областей. Больше всего рисунков – почти 2100 - поступило от ребят 7−10 лет.



Юные художники создали свои картины о подготовке к встрече победного 1945 года. Дети нарисовали, как украшали ёлку их сверстники, как делали ёлочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год. Работы выполнены в разной технике — акварель, гуашь, тушь и т.д. Многие участники дополнили рисунки короткими рассказами, сообщает пресс-служба УФПС Бурятии.



Справка



Фронтовая «Ёлка Победы» проходила с 26 декабря 1944 года по 20 января 1945 года в саду «Эрмитаж» в Москве. Решение о её проведении было принято правительством страны в ознаменование завершения войны с фашистской Германией – в это время Красная Армия уже вела боевые действия за пределами страны.



Победители, чьи работы будут напечатаны на открытках:



7-10 лет

1 место — Варвара Рябкова, 8 лет, Нижегородская область

2 место — Алина Бархаева, 9 лет, Республика Бурятия

3 место — Богдан Невирович, 7 лет, г. Санкт-Петербург



11-14 лет

1 место — Александра Чеснокова, 14 лет, Саратовская область

2 место — Яна Семахина, 14 лет, Ульяновская область

3 место — Ульяна Евдокимова, 11 лет, Свердловская область



15-17 лет

1 место - Полина Коптелова, 17 лет, Ивановская область

2 место — Полина Лопина, 15 лет, Тульская область

3 место — Данила Мельничук, 15 лет, Саратовская область



Приз зрительских симпатий (онлайн голосование на сайте Музея Победы)

1 место, Лейла Алиева Лейла Азеровна, 7 лет, г. Москва

2 место, Дарья Данилова, 9 лет, г. Москва

3 место, Елизавета Хохлова, 8 лет, г. Москва



Спецпризы



7-10 лет

Спецприз от фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» - Милана Столярова, 10 лет, Новосибирская область

Спецприз «За связь эпох», Кира Кашина, 7 лет. Нижегородская область

Спецприз «За новогоднее настроение», Анастасия Зайцева, 7 лет, Воронежская область

Спецприз приз «За воссоздание исторической атмосферы», Елизавета Чеплякова, 8 лет, Орловская область

Спецприз «За воссоздание исторической атмосферы», Фёдор Титенок, 7 лет. Орловская область

Спецприз «За новогоднее настроение, Арина Цыганок, 8 лет, Брянская область

Спецприз «За творческий подход», Злата Белокопытова, 7 лет, Смоленская область



11-14 лет

Спец приз от Почты России, Софья Дёрова, 11 лет, г. Санкт-Петербург

Спецприз от фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!», 14 лет, Варвара Афиногенова, Нижегородская область

Спецприз «За художественное решение», Екатерина Шитикова, 13 лет, Орловская область

Спецприз «За воссоздание исторической атмосферы», Анна Гришукова, 12 лет, Курганская области

Спецприз «За художественное решение», Анита Булатова, 13 лет, Волгоградская область

Спецприз «За воссоздание исторической атмосферы», Мария Шербуренко, 14 лет, Курганская область

Спецприз «За художественное решение», Дарья Чиликанова, 14 лет. Республика Татарстан



15-17 лет

Спецприз от фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!», Анастасия Лачина, 16 лет, Ивановская область

Спецприз «За воссоздание исторической атмосферы», Екатерина Бурых, 16 лет, Орловская область

Спецприз «За воссоздание исторической атмосферы», Алиса Андреева, 15 лет, Екатеринбург

Спецприз «За связь эпох», Софья Шубина, 16 лет, Ивановская область

Спецприз «За художественное решение», Анна Рыбина, 16 лет, Ивановская область

