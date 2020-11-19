К услуге «Лёгкий возврат» подключены федеральные и международные интернет-магазины
Жители Бурятии могут бесплатно вернуть почтовой посылкой товары, купленные в интернет-магазине, по упрощённой процедуре с помощью услуги Почты России «Лёгкий возврат».С начала запуска услуги количество посылок, возвращённых продавцу по упрощённой схеме, выросло в 1,5 раза, сообщили в пресс-службе УФПС республики.
К услуге «Лёгкий возврат» уже подключено несколько крупнейших федеральных и международных интернет-магазинов. Товар можно вернуть в адрес более 550 интернет-магазинов, включая «Алиэкспресс», «Ozon», «Kari», «H&M».
Для возвратного отправления товара необходим только трек-номер. Не требуются ни чек, ни документы, удостоверяющие личность, только продавец должен быть подключён к услуге «Лёгкий возврат» https://otpravka.pochta.ru/. Возврат осуществляется в рамках законодательства на соответствующие категории товаров и в установленные законом сроки.
- Следует отметить, что значительно сокращено время оформления возврата – на это уйдёт не больше минуты, так как не потребуется заполнение бланка в отделении почтовой связи. Также интернет-магазины могут самостоятельно информировать клиентов о возможности возврата товара и максимально допустимом сроке приёма отправлений к обратной отправке, - отметили в компании.
Напомним, что сейчас 69% россиян совершают покупки в Интернете – два года назад этот показатель составлял 37,5%.
В Бурятии работает бесплатный сервис возврата интернет-заказов
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