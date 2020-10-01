У Улан-Удэнской и Бурятской епархии появился новый сайт

Также созданы страницы Бурятской митрополии в соцсетях



По благословению митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа создан новый официальный сайт Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Сайт расположен по адресу: pravoslavnaya-buryatiya.ru. Об этом сообщает пресс-служба епархии.



Кроме этого, созданы страницы в социальных сетях Instagram и ВКонтакте. На них будет публиковаться всё самое важное, актуальное и интересное из жизни Бурятской митрополии Русской Православной Церкви.

ВКонтакте: vk.com/buryatskaya_mitropolia.

Instagram: www.instagram.com/buryatskaya_mitropolia.

