Также созданы страницы Бурятской митрополии в соцсетях
По благословению митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа создан новый официальный сайт Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Сайт расположен по адресу: pravoslavnaya-buryatiya.ru. Об этом сообщает пресс-служба епархии.
Кроме этого, созданы страницы в социальных сетях Instagram и ВКонтакте. На них будет публиковаться всё самое важное, актуальное и интересное из жизни Бурятской митрополии Русской Православной Церкви.
ВКонтакте: vk.com/buryatskaya_mitropolia.
Instagram: www.instagram.com/buryatskaya_mitropolia.
У Улан-Удэнской и Бурятской епархии появился новый сайт
Общество, Фото:
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