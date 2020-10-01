 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 октября

30 сентября

Популярное

У Улан-Удэнской и Бурятской епархии появился новый сайт

У Улан-Удэнской и Бурятской епархии появился новый сайт
Общество,  Фото:pravoslavnaya-buryatiya.ru
Также созданы страницы Бурятской митрополии в соцсетях

По благословению митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа создан новый официальный сайт Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Сайт расположен по адресу: pravoslavnaya-buryatiya.ru. Об этом сообщает пресс-служба епархии.

Кроме этого, созданы страницы в социальных сетях Instagram и ВКонтакте. На них будет публиковаться всё самое важное, актуальное и интересное из жизни Бурятской митрополии Русской Православной Церкви.
ВКонтакте: vk.com/buryatskaya_mitropolia.
Instagram: www.instagram.com/buryatskaya_mitropolia.
православие епархия интернет Бурятия Улан-Удэ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

По Иркутской области проедет автопробег в честь 75-летия Победы
По Иркутской области проедет автопробег в честь 75-летия Победы
Общество, 01.10.2020
Акция стартует 5 октября в селе Баклаши Шелеховского района
У Улан-Удэнской и Бурятской епархии появился новый сайт
У Улан-Удэнской и Бурятской епархии появился новый сайт
Общество, 01.10.2020
Также созданы страницы Бурятской митрополии в соцсетях
Улан-удэнец стал победителем Байкальского питчинга дебютантов
Улан-удэнец стал победителем Байкальского питчинга дебютантов
Общество, 01.10.2020
Проект Вячеслава Бутуханова «Мой друг нерпа» выиграл более полумиллиона рублей
Минвостокразвития выделит для техникума в Бурятии почти 63 миллиона рублей
Минвостокразвития выделит для техникума в Бурятии почти 63 миллиона рублей
Общество, 01.10.2020
Всего на социальные объекты 4 регионов ДФО власти дополнительно выделят 319 миллионов рублей
Коронавирус выбил из строя 70% команды Бурятии по боксу
Коронавирус выбил из строя 70% команды Бурятии по боксу
Общество, 01.10.2020
Министр спорта Бурятии прокомментировал ситуацию с заразившимися COVID-19 боксёрами
В Бурятии ужесточили контроль за масочным режимом
В Бурятии ужесточили контроль за масочным режимом
Общество, 01.10.2020
Большинство заболевших коронавирусом признают, что заразились из-за того, что не носили маски
Видео жительницы Бурятии «взорвало» Tik-Tok
Видео жительницы Бурятии «взорвало» Tik-Tok
Общество, 01.10.2020
Забавное видео улан-удэнки набрало 1,3 миллиона просмотров
Суржана Ирхеева: Вся жизнь в театре
Суржана Ирхеева: Вся жизнь в театре
Общество, 01.10.2020
В Международный день пожилых людей проект «Милан-Удэ Daily» взял интервью у легенды театрального закулисья Бурятии
На ледовый городок Улан-Удэ выделили шесть миллионов
На ледовый городок Улан-Удэ выделили шесть миллионов
Общество, 01.10.2020
Новогодний городок этой зимой обойдётся бюджету вдвое дороже предыдущих
В Улан-Удэ изменится схема движения маршрута №3
В Улан-Удэ изменится схема движения маршрута №3
Общество, 01.10.2020
Изменения связаны с земляными работами
Военкоматы Бурятии готовы к осеннему призыву
Военкоматы Бурятии готовы к осеннему призыву
Общество, 01.10.2020
Все призывные пункты оборудованы бесконтактными термометрами
В Бурятии установили беседку на потухшем вулкане
В Бурятии установили беседку на потухшем вулкане
Общество, 01.10.2020
С этого места открывается панорама Тункинской котловины
В Бурятии военные боролись с дронами условного противника
В Бурятии военные боролись с дронами условного противника
Общество, 01.10.2020
Также отработаны задачи радиоэлектронного прикрытия своих войск от ракетных ударов
Улица Гагарина в Улан-Удэ отремонтирована на 95%
Улица Гагарина в Улан-Удэ отремонтирована на 95%
Общество, 01.10.2020
Срок сдачи объекта уже сегодня
В Бурятии дети высадили аллею
В Бурятии дети высадили аллею
Общество, 01.10.2020
Аллея появилась на пришкольном участке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^