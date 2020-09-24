В Улан-Удэ посоревнуются в виртуальном ориентировании

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Помимо поиска контрольных пунктов, спортсменам предстоит ответить на краеведческие вопросы



В Улан-Удэ 25 сентября с 17:00 до 19:00 пройдут виртуальные краеведческие соревнования по ориентированию «Золотая осень».



В 17:00 в группе в ВКонтакте «Ориентировщики Бурятии» будет выложена спортивная схема местности с обозначенными стартом и 10 контрольными пунктами (КП), а также легендой расположения КП в виде пиктограмм. В это же время будут опубликованы краеведческие вопросы. Этот момент считается общим стартом соревнований.



Задача спортсменов в этих виртуальных состязаниях:

- Найти на Google-картах в Улан-Удэ район проведения соревнований и включить режим просмотра улиц;

- Изучить схему соревнований и понять где расположены старт и КП;

- Сделать последовательно скриншоты мест расположения старта и всех 10 КП (место должно быть максимально в центре кадра и должны быть видны соседние ориентиры);

- Ответить на краеведческие вопросы, по три варианта ответа на каждом КП;

- Дать названия каждому скриншоту в виде «Фамилия номер КП – вариант ответа» (например, «Иванов 1 КП – А»);

- Как можно быстрее отправить письмо с вложенными скриншотами на электронную почту: untur03@mail.ru (в теме письма написать: «Вторые виртуальные краеведческие соревнования по ориентированию «Золотая Осень 2020», фамилию, команду; в письме указать свой телефон).



Время прихода письма будет финишем конкретного участника. Об этом сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».



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