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В Бурятии за сутки прибавилось 53 больных COVID-19

В Бурятии за сутки прибавилось 53 больных COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Больше половины новых больных обращались с признаками ОРВИ

По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии на утро 30 августа в республике зарегистрировано 5243 случая заболевания коронавирусом. За сутки число заболевших увеличилось на 53 человека. По Улан-Удэ – 2983.

Из 53 новых случаев COVID-19: 24 человека - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Круг контактных лиц составляет 1600 человека, все обследованы. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 1 млн. кв.м.

В инфекционных стационарах Бурятии находятся 464 пациента, из них 40 детей. Состояние детей удовлетворительное. Число больных детей за сутки не изменилось.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 883 койки, занято – 489, в том числе с подтверждённым COVID-19 – 464, свободно 394 койки. Занятость коечного фонда составляет 55,4 %.

На амбулаторном лечении 323 пациента с COVID-19, лёгким течением заболевания. За весь период выздоровели 4404 человека, в том числе 24 за последние сутки.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией 52 человека. Как сообщал «Байкал-Daily», в эти выходные скончались два пожилых пациента – 80-ти и 89-и лет.

В Республиканской клинической инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 6 тяжёлых пациентов, в том числе старше 65 лет – 3 человека, на ИВЛ пациентов нет.

В стационаре по ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 12 пациентов, девять из которых старше 65 лет, на ИВЛ – 6 пациентов, в том числе старше 65 лет – 3 человека.

В обсерваторе находится 12 человек.


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