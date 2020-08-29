Пациент перед смертью почти месяц был на ИВЛ
В Бурятии зафиксирован ещё один летальный исход среди больных коронавирусом, эта стала 51-й по счёту. Накануне скончался 80-летний больной.
- В республиканской клинической инфекционной больнице умер пациент 80 лет с коронавирусной инфекцией, осложнённой двусторонней пневмонией. Заболевание протекало в тяжёлой форме, с дыхательной недостаточностью 2-3 степени, - сообщили в республиканском оперштабе.
Пожилой мужчина находился на лечении 31 день, из них 24 был на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Причиной смерти названа полиорганная недостаточность.
Как сообщал «Байкал-Daily» до этого летальный исход был зафиксирован в среду, 26 августа – умер больной коронавирусом, которому было всего 33 года.
На утро 29 августа в Бурятии снова резкий рост больных COVID-19 – за сутки прибавилось 54 заражённых. Общее число случаев заражений составило 5190.
В Бурятии умер ещё один больной коронавирусом
Происшествия, Фото:
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