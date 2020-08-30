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С Бурятии скончался 52-й больной коронавирусом

С Бурятии скончался 52-й больной коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
Заболевание протекало в тяжёлой форме

В Улан-Удэ скончался 52-й больной коронавирусом. Об этом сообщили в республиканском оперштабе. В стационаре по улице Пирогова умер 89-летний пациент с новой коронавирусной инфекцией, осложнённой двусторонней пневмонией.

- Заболевание протекало в тяжёлой форме, с дыхательной недостаточностью 2 степени. Находился на лечении 7 дней, проводилась респираторная поддержка. Причина смерти прогрессирование дыхательной недостаточности, - отметили в оперштабе.

Накануне скончался 80-летний пациент, который 24 дня находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

На утро 30 августа в Бурятии зарегистрировано 5243 случая заболевания. Суточный прирост составил 53 человека.


коронавирус смерть
 
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