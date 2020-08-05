За неделю в Улан-Удэ родилось четыре двойни

Все малыши появились на свет в конце июля



За неделю в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ на свет появилось 106 малышей. Из них 56 мальчиков и 54 девочки.



В числе родившейся малышей четыре двойни. Первые две пары родились 28 июля, вторая и третья 30 и 31 соответственно, сообщается на странице перинатального центра в соцсети.

