Ремонт дороги обошёлся в 52 млн рублей
Дорожные работы на участке от ул. Ленина до ул. Смолина планируют завершить не позднее 29 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
⠀
В Улан-Удэ начался ремонт участка автодороги по ул. Сухэ-Батора протяженностью 0,4 км от ул. Ленина, до ул. Смолина. Накануне подрядная организация выполняет работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия. До 29 июля на участке дорожники полностью заменят асфальтобетонное покрытие и нанесут разметку, сообщили в Управлении дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ.
⠀
Дорожно-ремонтные работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая стоимость работ - более 52 млн рублей.
⠀
В этой связи из-за ремонта временно изменены схемы движения автобусных маршрутов № 2, 4, 11, 15, 17, 19, 23, 29, 30, 31, 31К, 33, 46, 55, 77, 80, 82, 97, 97К. Водителей транспортных средств просят быть внимательными и выбирать пути объезда согласно установленным дорожным знакам.
Дорогу в центре Улан-Удэ обещают открыть к концу месяца
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Соревнования проходят в Московской области
Звезда Голливуда Стивен Сигал сразу после прилёта отправился в экскурсию по Улан-Удэ
Ремонт дороги обошёлся в 52 млн рублей
На севере Бурятии ожидаются дожди
Животные обитают в горной тундре средней части хребта Хамар-Дабан
Изменения связаны с проведением работ на магистрали
Конкурс проводился в рамках подготовки к 300-летнему юбилею города
Проект проводится в крае во второй раз
В честь престольного праздника состоялись Божественная литургия и молебен Святым Царственным страстотерпцам
Семья Шмариных отметила 60-летие семейной жизни
Отключение связано с проведением профилактических работ
Строительство планируется завершить в конце этого года
Осуждённым рассказывают о правопослушном поведении
Планируется, что она пройдёт по субботам в августе в поликлиниках по месту жительства
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из национального парка