Дорогу в центре Улан-Удэ обещают открыть к концу месяца

Общество, Фото: Управление по информационной политике

Ремонт дороги обошёлся в 52 млн рублей



Дорожные работы на участке от ул. Ленина до ул. Смолина планируют завершить не позднее 29 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

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В Улан-Удэ начался ремонт участка автодороги по ул. Сухэ-Батора протяженностью 0,4 км от ул. Ленина, до ул. Смолина. Накануне подрядная организация выполняет работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия. До 29 июля на участке дорожники полностью заменят асфальтобетонное покрытие и нанесут разметку, сообщили в Управлении дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ.

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Дорожно-ремонтные работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая стоимость работ - более 52 млн рублей.

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В этой связи из-за ремонта временно изменены схемы движения автобусных маршрутов № 2, 4, 11, 15, 17, 19, 23, 29, 30, 31, 31К, 33, 46, 55, 77, 80, 82, 97, 97К. Водителей транспортных средств просят быть внимательными и выбирать пути объезда согласно установленным дорожным знакам.

