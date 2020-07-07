На ней находятся около 70 тысяч кубометров мусора
В Аларском районе Усть-Ордынского Бурятского округа приступили к ликвидации несанкционированной свалки. Поручение срочно приступить к работе дал исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в район. Первые 16 тысяч кубометров ТКО региональный оператор вывезет до 10 августа.
- Главой региона была поставлена задача вывезти эти отходы за два месяца, мы выполним работу на полмесяца раньше. Отходы транспортируем на полигон ТКО в посёлке Тайтурка в Усольском районе, – рассказал генеральный директор «РТ - НЭО Иркутск» Сергей Сидоров.
Всего на несанкционированной свалке, образовавшейся в Аларском районе около 60 лет назад, по предварительным оценкам, находится примерно 70 тысяч кубометров ТКО. Оставшаяся часть отходов будет вывезена в рамках государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды на 2019 -2024 годы», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области.
В Усть-Ордынском округе ликвидируют 60-летнюю свалку
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