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В Бурятии сельчане превратили заброшенный дом в гостевой

В Бурятии сельчане превратили заброшенный дом в гостевой
Общество,  Фото:pixabay.com
Гостевой дом примет земляков, у которых уже не осталось здесь своих домов

В селе Гарга Курумканского района Бурятии скоро откроется первый гостевой дом. Сейчас здесь ведутся ремонтные работы силами местных жителей, сообщает ассоциация «Совет муниципальных образований Бурятии».

Как рассказал Совету муниципальных образований глава сельского поселения «Арзгун» Тарас Евреев, гаргинцы договорились с хозяином заброшенного дома. А теперь, видя, как всё преображается, появились и другие желающие. «Надеюсь, очередь выстроится», - смеётся Тарас Михайлович. Сам глава поселения активно участвует в восстановлении дома. Например, при помощи администрации будут предоставлены материалы на ремонт забора.

Конечно, привлечены и ТОС, которых в поселении девять, и волонтёры. ТОС «Молодёжный» ко Дню защиты детей открыл на этой же улице детскую площадку. Большую помощь оказывает директор школы села Арзгун Елена Бадмаева.

Завершится обустройство гостевого дома в рамках проекта «Родники моего села» - победителя конкурса фонда президентских грантов.

- Многие земляки, приезжая в родное село, сетуют, что своих домов давно уже нет и негде остановиться. Теперь гостевой домик распахнёт свои двери и можно приезжать с внуками, друзьями, покупаться на Гарге, побродить по берегу, дойти до Манхасар, попить парного молока, отведать зоохэй, аарса, свежий хлеб из печки, тогооной. Словом, насладиться всеми прелестями деревенской экологически чистой жизни! – пояснила автор проекта Цыпылма Батуева. 
туризм строительство ТОС
 
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