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В Чите женщина с COVID-19 родила здорового ребёнка

В Чите женщина с COVID-19 родила здорового ребёнка
Общество,  Фото:pixabay.com
Новорождённую доставили в детскую клиническую больницу для наблюдения

Молодая женщина с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции благополучно родила в читинском моностационаре, который развёрнут в городской больнице №1. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

- Беременная на позднем сроке женщина 25 лет была доставлена вчера в моностационар с положительным тестом на коронавирус и клиникой ОРВИ. Ей сделали компьютерную томографию, где обнаружилась пневмония. На фоне развивающейся болезни, у неё начались схватки. В больницу незамедлительно была направлена бригада из акушеров-гинекологов и неонатологов, развёрнут подготовленный родильный блок. Благодаря согласованным действиям комплексной бригады специалистов девочка родилась здоровой – 3600 граммов, 54 сантиметра, - рассказала главный акушер-гинеколог краевого минздрава Валентина Лига.

Специалисты отметили, что сегодня женщина чувствует себя хорошо, находится в удовлетворительном состоянии в реанимации, но ожидает перевода в обычное отделение для дальнейшего лечения.

Девочку доставили в краевую детскую клиническую больницу для наблюдения. Пока у ребёнка анализ на коронавирус не подтверждён, ожидаются результаты обследований.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в конце апреля родила ребёнка женщина, заражённая коронавирусом. Врачи принимали роды в защитных костюмах. У младенца COVID-19 также не оказалось. 
коронавирус роды
 
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