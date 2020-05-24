В Бурятии мужчина сломал сожительнице позвонок и руку

Конфликт произошёл на фоне распития алкоголя



13 мая с заявлением о нанесённых побоях в полицию Иволгинского района Бурятии обратилась 55-летняя жительница садоводческого товарищества.



Установлено, что несколько дней назад женщина распивала спиртное с 56-летним сожителем. Наутро у пары завязался конфликт. Пьяный мужчина с силой толкнул супругу на пол. Женщина ударилась и получила травмы.



Спустя пару дней её самочувствие ухудшилось, и она обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у пострадавшей переломы позвонка и правой руки, что квалифицируется как вред здоровью средней степени тяжести.



- Участковым уполномоченным полиции ранее не судимый гражданин задержан. Отметим, что с подобными заявлениями пострадавшая в полицию ранее не обращалась, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до трёх лет лишения свободы.



