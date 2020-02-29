Пожилой мужчина проведёт в колонии 8 лет
Житель Иркутской области признан виновным в убийстве 70-летнего иркутянина.
Преступление было совершено в июне прошлого года. Установлено, что обвиняемый вместе с двумя своими знакомыми возвращался с рыбалки. На фоне внезапно возникшего конфликта, находясь в автомобиле, он нанёс потерпевшему ножевые ранения, в результате чего мужчина скончался. Свидетель случившегося, водитель транспортного средства, тут же сообщил о произошедшем в полицию и удерживал фигуранта до приезда оперативников.
Злоумышленник сразу же был задержан сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Боханский». Им оказался 76-летний уроженец Качугского района, с которым потерпевший был знаком на протяжении нескольких лет.
За убийство было возбуждено уголовное дело.
Сегодня Осинский районный суд приговорил фигуранта к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
76-летний житель Иркутской области убил своего друга после рыбалки
Общество, Фото:
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