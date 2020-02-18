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В Улан-Удэ в новое здание переезжают 1,5 миллиона книг

В Улан-Удэ в новое здание переезжают 1,5 миллиона книг
Общество,  Фото:минстрой Бурятии
Крупнейшая библиотека Бурятии просит о помощи

Национальная библиотека Бурятии объявила о том, что нуждается в помощи для перемещения фондов из старого здания в новое. Всего нужно перенести более 1,5 миллиона книг.

На прошлой неделе на просьбу о помощи откликнулись порядка 30 человек. Они перенесли часть книг в новое здание.

- Все очень ответственно отнеслись к данному мероприятию. После проделанной работы все были накормлены горячим обедом. Те, кто имеет волонтёрские книжки, получили отметки. Выражаем огромную благодарность Ассоциации ТОСов Улан-Удэ в лице Скворцовой Юлии, Гомбоевой Елены и Васильевой Оюны в организации волонтёров и непосредственной помощи, а также членам ТОС «Первый», студентам Байкальского колледжа недропользования, экологу Туяне Рабдановне, учащимся школы №25 и ребятам из «Добродом». А также отдельная благодарность Коробенковой Наталье из ассоциации «Женщины Бурятии», - отметили в учреждении.

По словам представителей библиотеки, выполнена только часть работ. Волонтёры, которые помогают с переносом фондом, смогут первыми увидеть новые читальные залы, а также секретное для обычных посетителей книгохранилище.

Желающим помочь предлагают звонить по телефону: 8(3012)219190, 214124 Центр связей с общественностью библиотеки.

Как сообщал «Байкал-Daily», реконструкция и строительство нового здания Нацбиблиотеки идёт уже несколько лет. В новом здании будут просторные залы, центр обслуживания граждан с ограниченными возможностями, зал периодических изданий, выставочный зал, интернет-центр, лингафонный кабинет и др. На крыше шестиэтажного здания обещали обустроить открытую и закрытую обзорные площадки.


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