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На крыше Нацбиблиотеки Бурятии появятся обзорные площадки

На крыше Нацбиблиотеки Бурятии появятся обзорные площадки
Общество,  Фото:минстрой Бурятии
В Бурятии показали строящуюся Национальную библиотеку изнутри. ФОТО 

В Национальной библиотеке Бурятии полным ходом идёт реконструкция нового корпуса и реставрационные работы, сообщает пресс-служба минстроя республики.

На сегодняшний день в здании выполнены все строительные и наружные работы, проложены инженерные сети. Сейчас идут работы по устройству перегородок, оштукатуривания стен, устройство полов. Ведётся прокладка внутренних и инженерных сетей, электроснабжения, слаботочных систем, водоснабжения, водоотведения. Кроме того, продолжается реставрация памятника культуры – усадьбы Молчанова.



В 2019 году стартовал очередной этап строительства и реконструкции здания библиотеки. Общая площадь застройки составляет 3,2 тыс. кв. метров. Здание разделено на пять блоков, из которых четыре блока – новое строительство, один – реконструкция существующего трёхэтажного блока.

- Новая библиотека будет оснащена новейшим и современным оборудованием, просторными и удобными залами, центром обслуживания граждан с ограниченными возможностями, зал периодических изданий, выставочный зал и другие. Библиотека будет располагать новейшим интернет-центром, учебным компьютерным центром и лингафонным кабинетом, - уточнили в минстрое.

Появится литературно-музыкальная гостиная, мультимедиазал и кафе для читателей.



Новинкой станут открытая и закрытая обзорные площадки на крыше шестиэтажного здания, с которых откроется красивый вид на центральную историческую часть города.

У библиотеки появится свой уютный дворик, а в усадьбе купца Молчанова планируется проведение творческих встреч писателей и читателей.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце мая были объявлены торги на покупку мебели для пристроя Национальной библиотеки, начальная цена контракта – 14 миллионов рублей.










национальная библиотека
 
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