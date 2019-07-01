На крыше Нацбиблиотеки Бурятии появятся обзорные площадки

На сегодняшний день в здании выполнены все строительные и наружные работы, проложены инженерные сети. Сейчас идут работы по устройству перегородок, оштукатуривания стен, устройство полов. Ведётся прокладка внутренних и инженерных сетей, электроснабжения, слаботочных систем, водоснабжения, водоотведения. Кроме того, продолжается реставрация памятника культуры – усадьбы Молчанова.









Появится литературно-музыкальная гостиная, мультимедиазал и кафе для читателей.













Как сообщал «Байкал-Daily», в конце мая были объявлены торги на покупку мебели для пристроя Национальной библиотеки, начальная цена контракта – 14 миллионов рублей.

































В Национальной библиотеке Бурятии полным ходом идёт реконструкция нового корпуса и реставрационные работы, сообщает пресс-служба минстроя республики.В 2019 году стартовал очередной этап строительства и реконструкции здания библиотеки. Общая площадь застройки составляет 3,2 тыс. кв. метров. Здание разделено на пять блоков, из которых четыре блока – новое строительство, один – реконструкция существующего трёхэтажного блока.- Новая библиотека будет оснащена новейшим и современным оборудованием, просторными и удобными залами, центром обслуживания граждан с ограниченными возможностями, зал периодических изданий, выставочный зал и другие. Библиотека будет располагать новейшим интернет-центром, учебным компьютерным центром и лингафонным кабинетом, - уточнили в минстрое.Новинкой станут открытая и закрытая обзорные площадки на крыше шестиэтажного здания, с которых откроется красивый вид на центральную историческую часть города.У библиотеки появится свой уютный дворик, а в усадьбе купца Молчанова планируется проведение творческих встреч писателей и читателей.