В Бурятии охотники заплатили 300 тысяч за незаконно добытых косуль

14 января этого года Железнодорожный районный суд удовлетворил исковые требования Бурприроднадзора и взыскал с охотников ущерб, нанесённый государственному охотничьему фонду, в размере 300 тысяч рублей.











В Тарбагатайском районе 5 февраля 2017 года шестеро человек отправились на коллективную охоту в закрытые для её проведения сроки. Они незаконно добыли трёх самок сибирской косули.Разбирательство по этому инциденту длилось почти три года, сообщает пресс-служба Бурприроднадзора.