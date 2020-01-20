В Бурятии охотники заплатили 300 тысяч за незаконно добытых косуль

С охотников взыскали ущерб спустя три года
В Тарбагатайском районе 5 февраля 2017 года шестеро человек отправились на коллективную охоту в закрытые для её проведения сроки. Они незаконно добыли трёх самок сибирской косули.
Разбирательство по этому инциденту длилось почти три года, сообщает пресс-служба Бурприроднадзора.
14 января этого года Железнодорожный районный суд удовлетворил исковые требования Бурприроднадзора и взыскал с охотников ущерб, нанесённый государственному охотничьему фонду, в размере 300 тысяч рублей.
С охотников взыскали ущерб спустя три года
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