Перевозки в дневном экспрессе выросли на 13%
В 2019 году скорым поездом №150/149 Иркутск – Улан-Удэ перевезено 130,3 тысяч пассажиров. Этот показатель на 13,2 % выше прошлогоднего – в 2018 году было перевезено 115,1 тысяч человек, сообщает пресс-служба ВСЖД.
В купейных вагонах совершили поездку 20 тысяч человек, билеты в плацкартные вагоны приобрели 36,3 тысяч пассажиров.
По-прежнему наиболее популярными у пассажиров дневного экспресса остаются поездки в вагонах эконом-класса (с местами для сидения). В данной категории вагонов в 2019 году поездки совершили почти 57% всех пассажиров экспресса.
В декабре 2019 года количество пассажиров дневного экспресса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 14,3 %, было перевезено 10,8 тысяч человек. Из них 1,1 тыс. пассажиров приобрели билеты в купейные вагоны, 4,1 тыс. – в плацкартные и 5,6 тыс. – в вагоны с местами для сидения.
Дневной экспресс Иркутск – Улан-Удэ курсирует ежедневно, сформирован из пяти вагонов. В настоящее время в состав входят один купейный, два плацкартных и два вагона с местами для сидения.
Число пассажиров дневного экспресса Иркутск – Улан-Удэ выросло
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