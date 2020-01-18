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Число пассажиров дневного экспресса Иркутск – Улан-Удэ выросло

Число пассажиров дневного экспресса Иркутск – Улан-Удэ выросло
Общество, 
Перевозки в дневном экспрессе выросли на 13%

В 2019 году скорым поездом №150/149 Иркутск – Улан-Удэ перевезено 130,3 тысяч пассажиров. Этот показатель на 13,2 % выше прошлогоднего – в 2018 году было перевезено 115,1 тысяч человек, сообщает пресс-служба ВСЖД.

В купейных вагонах совершили поездку 20 тысяч человек, билеты в плацкартные вагоны приобрели 36,3 тысяч пассажиров.
По-прежнему наиболее популярными у пассажиров дневного экспресса остаются поездки в вагонах эконом-класса (с местами для сидения). В данной категории вагонов в 2019 году поездки совершили почти 57% всех пассажиров экспресса.

В декабре 2019 года количество пассажиров дневного экспресса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 14,3 %, было перевезено 10,8 тысяч человек. Из них 1,1 тыс. пассажиров приобрели билеты в купейные вагоны, 4,1 тыс. – в плацкартные и 5,6 тыс. – в вагоны с местами для сидения.

Дневной экспресс Иркутск – Улан-Удэ курсирует ежедневно, сформирован из пяти вагонов. В настоящее время в состав входят один купейный, два плацкартных и два вагона с местами для сидения.
поезд
 
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