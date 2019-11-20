В Бурятии из-за холода в детсаду малыши ходят в куртках и шапках

В паблике ves_ulan_ude_ появилось видео из детского сада «Колосок», что находится в ДНТ «Урожай» в посёлке Нижний Саянтуй в Тарбагатайском районе Бурятии. Мама детсадовца показывает детей в группе, играющих в верхней одежде. Также запечатлён термометр, на котором показана температура 10 градусов тепла.
- На все жалобы на холод отвечают, что «всё нормально». Проверки проходим, но сегодня на грани фантастики. Дети одеты в куртки и шапки!!! На что обрекают наших детей, кто ответит за их здоровье? Как бедные воспитатели терпят издевательство руководства и боятся? - говорится в сообщении.
В комментариях пользователи Сети возмущаются по поводу этой ситуации, жалея детей, которым приходится мёрзнуть. Но некоторые высказали негодование к родителям, которые отвели детей в холодную группу.
«А родители, которые приводят детей в детский сад и оставляют, разве не чувствуют температуру в саду?», - написала подписчица паблика.
Родители знали
В комитете по образованию Тарбагатайского района «Байкал-Daily» сообщили, что детсад отапливается электрокотлами. Вечером в понедельник было плановое отключение электроэнергии. За полтора дня учреждение охладилось. До этого температура в помещение не опускалась ниже 18 градусов.
Но в комитете заверили, что родители были уведомлены об отключении электроэнергии, и массового приёма детей не было. А те, кто всё же привёл своих детей в садик, знали, что в группе низкая температура, пояснили в комитете по образованию.
Также в комитете сообщили, что группа в ДНТ «Урожай» не будет принимать детей до нормализации температурного режима. В эту группу ходят дети 3-4 лет, всего её посещает 60 ребятишек.
Кроме того, в комитете уверили, что изображённый на видео термометр уличный, а не комнатный, и он был установлен самостоятельно. За температурой в учреждении следит Роспотребнадзор, сотрудники ведомства измеряют температуру своими приборами, заключили в комитете.