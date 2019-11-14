В Улан-Удэ выберут лучшего учителя бурятского языка

Конкурс стартует в Бурятской гимназии №29



С 20 по 22 ноября в Улан-Удэ пройдёт городской конкурс для учителей бурятского языка и литературы «Эрхим багша-2019».



Торжественное открытие состоится 20 ноября в 10.00 в Бурятской гимназии № 29.



Участниками конкурса станут учителя бурятского языка и литературы, педагогический стаж которых составляет не менее трёх лет.



Конкурсанты будут соревноваться в творческих презентациях на тему уникальности, красоты и богатства бурятского языка, проведении профессионального и эффективного учебного занятия, мастер-классов и классного часа.

