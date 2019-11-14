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В Улан-Удэ выберут лучшего учителя бурятского языка

В Улан-Удэ выберут лучшего учителя бурятского языка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Конкурс стартует в Бурятской гимназии №29

С 20 по 22 ноября в Улан-Удэ пройдёт городской конкурс для учителей бурятского языка и литературы «Эрхим багша-2019».

Торжественное открытие состоится 20 ноября в 10.00 в Бурятской гимназии № 29.

Участниками конкурса станут учителя бурятского языка и литературы, педагогический стаж которых составляет не менее трёх лет.

Конкурсанты будут соревноваться в творческих презентациях на тему уникальности, красоты и богатства бурятского языка, проведении профессионального и эффективного учебного занятия, мастер-классов и классного часа.
конкурс учителя бурятский язык
 
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