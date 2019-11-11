На границе Бурятии оштрафовали граждан Монголии за сухофрукты

Продукцию вернули иностранцам и оштрафовали



На границе в МАПП «Кяхта» госинспектор карантина растений Наушкинского межрайонного отдела управления Россельхознадзора досмотрел машину, следующую из России в Монголию и в обратном направлении



При досмотре ручной клади и багажа пассажиров выявлено нарушение законодательства в сфере карантина растений. Граждане Монголии вывозили в соседнее государство 82 килограмма сухофруктов и фруктов без фитосанитарных сертификатов. Это является нарушением закона и создаёт угрозу распространения карантинных организмов.



В отношении физических лиц возбуждены дела об административном правонарушении. Продукция возвращена гражданам Монголии для оформления фитосанитарных сертификатов, наложены штрафы, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

