Продукцию вернули иностранцам и оштрафовали
На границе в МАПП «Кяхта» госинспектор карантина растений Наушкинского межрайонного отдела управления Россельхознадзора досмотрел машину, следующую из России в Монголию и в обратном направлении
При досмотре ручной клади и багажа пассажиров выявлено нарушение законодательства в сфере карантина растений. Граждане Монголии вывозили в соседнее государство 82 килограмма сухофруктов и фруктов без фитосанитарных сертификатов. Это является нарушением закона и создаёт угрозу распространения карантинных организмов.
В отношении физических лиц возбуждены дела об административном правонарушении. Продукция возвращена гражданам Монголии для оформления фитосанитарных сертификатов, наложены штрафы, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
На границе Бурятии оштрафовали граждан Монголии за сухофрукты
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