Дети и студенты призвали водителей Бурятии не пить за рулём

В Кяхтинском районе прошла профилактическая акция



В Кяхтинском районе Бурятии сотрудники Госавтоинспекции совместно с ЮИДовцами школы №4 и студентами-медиками провели профилактическую акцию «Трезвый водитель».



Школьники нарисовали тематический плакат, подготовили стихи и памятки для водителей. Студенты, в свою очередь, объясняли автомобилистам, что водитель в состоянии алкогольного опьянения представляет серьёзную опасность на дороге.



- Реакция водителя замедляется, а координация движений нарушается. Чем больше водитель выпил – тем медленнее он реагирует, - рассказывали они.



Сотрудники ГИБДД также побеседовали с автолюбителями. Они подчеркнули, что кроме риска для своей жизни и пассажиров авто, нетрезвый водитель представляет угрозу для пешеходов, сообщает УГИБДД по Бурятии.

