В Кяхтинском районе прошла профилактическая акция
В Кяхтинском районе Бурятии сотрудники Госавтоинспекции совместно с ЮИДовцами школы №4 и студентами-медиками провели профилактическую акцию «Трезвый водитель».
Школьники нарисовали тематический плакат, подготовили стихи и памятки для водителей. Студенты, в свою очередь, объясняли автомобилистам, что водитель в состоянии алкогольного опьянения представляет серьёзную опасность на дороге.
- Реакция водителя замедляется, а координация движений нарушается. Чем больше водитель выпил – тем медленнее он реагирует, - рассказывали они.
Сотрудники ГИБДД также побеседовали с автолюбителями. Они подчеркнули, что кроме риска для своей жизни и пассажиров авто, нетрезвый водитель представляет угрозу для пешеходов, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Дети и студенты призвали водителей Бурятии не пить за рулём
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Прошла ежегодная тренировка спасателей
В Кяхтинском районе прошла профилактическая акция
В соревнованиях примут участие около 200 спортсменов из регионов России
Во время флешмоба дети раздадут прохожим световозвращающие элементы
В конкурсе «С заботой о здоровье» приняли участие студенты выпускного курса специальности «Лечебное дело» из регионов
Осуждённые соревновались в силовом кроссфите
Буддисты-паломники из Таиланда приехали в Бурятию уже во второй раз, на этот раз с подарком
В олимпиаде примут участие 15 студенческих команд из ВУЗов России и Монголии
Водитель подошёл с креативом к украшению своего автобуса
Кинолента «Хийморь» претендует на звание лучшего фильм на иностранном языке
Мероприятие прошло в рамках Дня народного единства
Акция называется #добро03
Жителям республики предлагают потрясти щеками на камеру
Необычная выставка работает в Бурятском театре драмы
Неудобства связаны с ремонтом теплосети