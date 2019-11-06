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Дети и студенты призвали водителей Бурятии не пить за рулём

Дети и студенты призвали водителей Бурятии не пить за рулём
Общество, 
В Кяхтинском районе прошла профилактическая акция

В Кяхтинском районе Бурятии сотрудники Госавтоинспекции совместно с ЮИДовцами школы №4 и студентами-медиками провели профилактическую акцию «Трезвый водитель».

Школьники нарисовали тематический плакат, подготовили стихи и памятки для водителей. Студенты, в свою очередь, объясняли автомобилистам, что водитель в состоянии алкогольного опьянения представляет серьёзную опасность на дороге.

- Реакция водителя замедляется, а координация движений нарушается. Чем больше водитель выпил – тем медленнее он реагирует, - рассказывали они.

Сотрудники ГИБДД также побеседовали с автолюбителями. Они подчеркнули, что кроме риска для своей жизни и пассажиров авто, нетрезвый водитель представляет угрозу для пешеходов, сообщает УГИБДД по Бурятии.
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