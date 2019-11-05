В Бурятии определили абсолютного чемпиона по пауэрлифтингу

Соревнования состоялись 2-3 ноября



Тренер одного из фитнес-клубов Улан-Удэ Михаил Вусович стал абсолютным чемпионом Бурятии по пауэрлифтингу и пауэрлифтингу классическому. Чемпионат состоялся 2-3 ноября в тренажёрном зале на Центральном стадионе Бурятии.



Также Михаил занял первое место в весовой категории до 80 кг. Его общий результат составил 600 кг.



Всего в соревнованиях приняли участие более 100 участников



