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В Бурятии определили абсолютного чемпиона по пауэрлифтингу

В Бурятии определили абсолютного чемпиона по пауэрлифтингу
Общество, 
Соревнования состоялись 2-3 ноября

Тренер одного из фитнес-клубов Улан-Удэ Михаил Вусович стал абсолютным чемпионом Бурятии по пауэрлифтингу и пауэрлифтингу классическому. Чемпионат состоялся 2-3 ноября в тренажёрном зале на Центральном стадионе Бурятии.

Также Михаил занял первое место в весовой категории до 80 кг. Его общий результат составил 600 кг.

Всего в соревнованиях приняли участие более 100 участников

спорт пауэрлифтинг чемпионат Бурятии
 
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