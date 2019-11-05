Соревнования состоялись 2-3 ноября
Тренер одного из фитнес-клубов Улан-Удэ Михаил Вусович стал абсолютным чемпионом Бурятии по пауэрлифтингу и пауэрлифтингу классическому. Чемпионат состоялся 2-3 ноября в тренажёрном зале на Центральном стадионе Бурятии.
Также Михаил занял первое место в весовой категории до 80 кг. Его общий результат составил 600 кг.
Всего в соревнованиях приняли участие более 100 участников
В Бурятии определили абсолютного чемпиона по пауэрлифтингу
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