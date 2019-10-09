В Забайкалье лётчики и зенитчики проходят итоговую проверку

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Лётчики и расчёты зенитно-ракетных систем предотвратят массированный авиационный удар условного противника



Подразделения и авиационные части объединения авиации и ПВО Восточного военного округа, дислоцированные в Забайкальском крае, подняты по тревоге в ходе стартовавшего масштабного учения в рамках комплексной итоговой проверки за 2019 учебный год.



В ходе активной фазы учения лётчики и расчёты зенитно-ракетных систем предотвратят массированный авиационный удар условного противника по различным объектам в зоне боевого дежурства.



По результатам учения командование округа даст оценку деятельности системы ПВО в данном регионе.



К учению привлекаются лётчики многофункциональных истребителей Су-30СМ, штурмовиков Су-25 «Грач», вертолётов армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ми-24, всего около 50 летательных аппаратов.



Кроме того, воздушные рубежи возьмут под охрану расчёты ЗРС С-300 и специалисты радиотехнического подразделения.



Для летного состава запланированы боевые стрельбы на специализированном авиационном полигоне «Мухор-Кондуй». Лётчики будут вести огонь по «противнику» с применением управляемых и неуправляемых авиационных ракет классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», авиабомб и пушечного вооружения.



В свою очередь, зенитчики выполнят серию электронных пусков, как по «самолётам», так и по «крылатым ракетам» условного противника, сообщает пресс-служба ВВО.

