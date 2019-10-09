 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Октября

08 Октября

Популярное

В Забайкалье лётчики и зенитчики проходят итоговую проверку

В Забайкалье лётчики и зенитчики проходят итоговую проверку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Лётчики и расчёты зенитно-ракетных систем предотвратят массированный авиационный удар условного противника

Подразделения и авиационные части объединения авиации и ПВО Восточного военного округа, дислоцированные в Забайкальском крае, подняты по тревоге в ходе стартовавшего масштабного учения в рамках комплексной итоговой проверки за 2019 учебный год.

В ходе активной фазы учения лётчики и расчёты зенитно-ракетных систем предотвратят массированный авиационный удар условного противника по различным объектам в зоне боевого дежурства.

По результатам учения командование округа даст оценку деятельности системы ПВО в данном регионе.

К учению привлекаются лётчики многофункциональных истребителей Су-30СМ, штурмовиков Су-25 «Грач», вертолётов армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ми-24, всего около 50 летательных аппаратов.

Кроме того, воздушные рубежи возьмут под охрану расчёты ЗРС С-300 и специалисты радиотехнического подразделения.

Для летного состава запланированы боевые стрельбы на специализированном авиационном полигоне «Мухор-Кондуй». Лётчики будут вести огонь по «противнику» с применением управляемых и неуправляемых авиационных ракет классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», авиабомб и пушечного вооружения.

В свою очередь, зенитчики выполнят серию электронных пусков, как по «самолётам», так и по «крылатым ракетам» условного противника, сообщает пресс-служба ВВО. 
армия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье лётчики и зенитчики проходят итоговую проверку
В Забайкалье лётчики и зенитчики проходят итоговую проверку
Общество, 09.10.2019
Лётчики и расчёты зенитно-ракетных систем предотвратят массированный авиационный удар условного противника

Школьников Улан-Удэ познакомили с бытом военных
Школьников Улан-Удэ познакомили с бытом военных
Общество, 09.10.2019
В столице Бурятии прошёл «День призывника»
Пенсионерок Бурятии научили наносить макияж
Пенсионерок Бурятии научили наносить макияж
Общество, 09.10.2019
Женщины поучаствовали в акции «Волшебные краски лета»
Бурятская спортсменка выйдет на третий поединок на чемпионате мира
Бурятская спортсменка выйдет на третий поединок на чемпионате мира
Общество, 09.10.2019
Наталье Шадриной предстоит сегодня сразиться с колумбийкой
В Улан-Удэ прошёл футбольный турнир среди дворовых команд
В Улан-Удэ прошёл футбольный турнир среди дворовых команд
Общество, 09.10.2019
В соревнованиях участвовали 4 команды
В Бурятии дети следят за высаженными ими саженцами
В Бурятии дети следят за высаженными ими саженцами
Общество, 09.10.2019
Ребята наблюдают за динамикой роста елей
На предприятии в Бурятии пострадал работник
На предприятии в Бурятии пострадал работник
Общество, 09.10.2019
Пострадавший получил тяжкий вред здоровью
Россиянки вышли в четвертьфинал чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ
Россиянки вышли в четвертьфинал чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ
Общество, 09.10.2019
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с шестого дня соревнований
В Бурятии осудили мужчину за чужой патрон
В Бурятии осудили мужчину за чужой патрон
Общество, 09.10.2019
Боеприпас принадлежал его другу-охотнику
Из гаража забайкальца стащили музыкальный центр, сабвуфер
Из гаража забайкальца стащили музыкальный центр, сабвуфер
Общество, 09.10.2019
Воры знали, что ночью хозяина дома не будет
В Улан-Удэ днём мокрый снег
В Улан-Удэ днём мокрый снег
Общество, 09.10.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 октября по республике ночью осадки в виде снега
Баргузинская спортсменка выиграла кубок Иркутской области по фитнесу
Баргузинская спортсменка выиграла кубок Иркутской области по фитнесу
Общество, 08.10.2019
Также среди победителей кубка спортсмены из Улан-Удэ и Читы

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^