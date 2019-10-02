Соревнования пройдут с 8 по 11 октября
В Иркутске в водноспортивном комплексе «Солнечный» с 8 по 11 октября пройдут чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по плаванию. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 450 сильнейших спортсменов из восьми сибирских регионов.
- Я приглашаю болельщиков и всех любителей плавания на чемпионат и первенство Сибири, в которых примут участие сильнейшие спортсмены Приангарья – Наталья Можина, Илья Куликов и другие. Наша команда на соревнованиях станет одной из самых многочисленных. В её состав входит 80 пловцов из Иркутска, Ангарска, Братска, Усть-Илимска и других муниципальных образований области, – заявил министр спорта региона Илья Резник.
В чемпионате будут принимать участие мужчины 2004 года рождения и старше и женщины 2006 года рождения и старше. К участию в первенстве Сибири допускаются юноши 2003-2004 и девушки 2005-2006 годов рождения, а также юниоры 2001-2002 и юниорки 2002-2004 годов рождения. Спортсмены будут соревноваться на различных дистанциях вольным стилем, брассом, на спине, комплексным плаванием, баттерфляем. В программу соревнований также входят разные эстафеты, сообщает пресс-служба минспорта области.
Как пояснил старший тренер сборной Иркутской области по плаванию Виктор Агеенко, чемпионат и первенство Сибирского федерального округа являются отборочными на чемпионат России и всероссийские соревнования «Резерв России». Чемпионат страны будет проходить с 5 по 10 ноября в Казани, соревнования по плаванию «Резерв России» состоятся с 26 по 30 ноября в Саранске.
- На чемпионате и первенстве СФО будет очень высокая конкуренция. В соревнованиях примут участие члены сборной команды России Арина Суркова, Софья Лобова, Александр Палатов, Мартин Малютин, которые участвовали в чемпионате мира по плаванию в июле этого года в Кванджу в Корее, - сказал Виктор Агеенко.
В Иркутск на чемпионат и первенство Сибири приедут более 450 пловцов
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