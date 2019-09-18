57 школ Улан-Удэ примут участие в конкурсе бурятского языка

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Конкурс проводится под патронажем Хамбо Ламы



57 команд школ Улан-Удэ в октябре примут участие в традиционном конкурсе по бурятскому языку «Эхэ хэлэн – манай баялиг» («Материнский язык - наше богатство»), который проводится под патронажем Буддийской традиционной Сангхи России под руководством Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева. Такое поручение на очередном планерном совещании дал мэр Игорь Шутенков.



Конкурс проводится с 2014 года с целью популяризации бурятского языка.



Школы города всегда принимают активное участие в этом конкурсе. Бурятская гимназия № 29, средняя школа № 54 и физико-математическая школа № 56 зачастую становятся победителями и призёрами конкурса, не пропуская ни одного этапа, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

