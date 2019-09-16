Бурятский легкоатлет вошёл в пятёрку лучших в Польше

Бурятский легкоатлет Николай Вербицкий занял пятое место на Мемориале Камилы Сколимовской в польском Хожуве



Международные соревнования прошли 14 сентября, сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.



Николай Вербицкий занял 5 место в беге на 1000 метров с результатом 2.22,96.



- Коля бежал осторожно. 1000 метров он до этого не бегал. Под конец сезона пригласили в Польше выступить на ещё одних международных соревнованиях, почему бы и нет, - прокомментировал тренер Николая Павел Яковлев.



По словам тренера, легкоатлет сейчас набирается опыта в участии в международных соревнованиях. Для спортсмена это второй легкоатлетический забег на мировой арене. Первые свои международные соревнования в финском городе Эспо принесли Николаю Вербицкому золотую медаль.



- Я думаю, со временем он всё-таки обретет опыт участия в таких соревнованиях. Судя по забегу, конечно, можно было побороться, бежать в «голове». Но видимо так сложился забег, - отметил Павел Яковлев.



Николай Вербицкий тренируется по руководством Виктора Домнина и Павла Яковлева.



Россию на мемориале представляли трое легкоатлетов.



