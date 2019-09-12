В Иркутске проходит опрос населения о способе избрания мэра

Анкета размещена на сайте городской администрации



В Иркутске проходит опрос общественного мнения по вопросам, касающимся порядка избрания мэра областного центра, в том числе о наиболее правильном способе избрания главы города.



В целях обеспечения непосредственного участия населения в социологическом опросе на официальном сайте администрации Иркутска размещена анкета. В рамках анкетирования все желающие могут ответить на несколько вопросов.



Результаты будут направлены в законодательное собрание Иркутской области в целях обеспечения объективного и всестороннего рассмотрения проекта закона о порядке избрания главы административного центра Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

