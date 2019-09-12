Анкета размещена на сайте городской администрации
В Иркутске проходит опрос общественного мнения по вопросам, касающимся порядка избрания мэра областного центра, в том числе о наиболее правильном способе избрания главы города.
В целях обеспечения непосредственного участия населения в социологическом опросе на официальном сайте администрации Иркутска размещена анкета. В рамках анкетирования все желающие могут ответить на несколько вопросов.
Результаты будут направлены в законодательное собрание Иркутской области в целях обеспечения объективного и всестороннего рассмотрения проекта закона о порядке избрания главы административного центра Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
В Иркутске проходит опрос населения о способе избрания мэра
Общество, Фото:
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