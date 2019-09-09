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Делегация из Бурятии посещает чемпионат по боксу в Екатеринбурге

Делегация из Бурятии посещает чемпионат по боксу в Екатеринбурге
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Делегация из Бурятии выехала в Екатеринбург на чемпионат по боксу среди мужчин

Поездка поможет лучше подготовиться к чемпионату мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ. В поездке принимают участие министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов и исполнительный директор АНО «Дирекция Чемпионата мира по боксу 2019» Сергей Куимов.

- В этом году наша страна принимает два чемпионата мира, мужской и женский, и это очень большие и важные спортивные мероприятия для России. Цель нашего выезда - посмотреть уровень организации, профессиональным взглядом проанализировать плюсы и минусы проведения мужского чемпионата мира в Екатеринбурге. Все плюсы и минусы, а они, безусловно, есть, мы учтем в подготовке и проведении чемпионата у нас в Улан-Удэ. В целом хочу сказать, что организация на хорошем уровне, Екатеринбург - большой современный город, и в этом плане у него есть определенные преимущества перед Улан-Удэ. Но я думаю, что колорит, национальные традиции и обычаи, а также и гостеприимство Бурятии произведут хорошее впечатление на участников и делегатов чемпионата мира, - прокомментировал поездку Вячеслав Дамдинцурунов.

8 сентября в Екатеринбурге состоялось открытие XX чемпионата мира по боксу среди мужчин. Турнир продлится до 21 сентября. В нём участвуют более 450 боксеров из 88 стран мира. Впервые в истории ЧМ будет проведен в восьми весовых категориях, которые станут олимпийскими «весами» в Токио-2020.

От Бурятии в турнире принимает участие боксёр Георгий Кушиташвили. Он выступит в весовой категории до 81 кг (полутяжёлый вес/Light Heavy).

Торжественное открытие чемпионата мира по боксу среди женщин пройдёт 2 октября в Улан-Удэ. Бои пройдут с 3 октября по 13 октября. Причём у соревнования будет два этапа: первый (с 3 по 10 октября) включает в себя бои за выход в финальную часть, а второй - непосредственно финалы (12 и 13 октября). 11 октября спортсменам дадут время на отдых и восстановление.

Соревнования пройдут в самом большом помещении Физкультурно-спортивного комплекса - универсальном зале, вместимость которого составляет 2,5 тысячи зрителей. В нём будет размещено два ринга, бои на которых будут проходит параллельно.

В турнире примут участие больше трех сотен девушек-спортсменок из 75 стран мира. На сегодняшний день на турнир зарегистрировано 809 участников.
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